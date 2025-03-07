Тюменцы пожаловались на грязь из-за реагентов на дороге

Posted 7 марта, 07:04
Published 7 марта, 07:04
Modified 7 марта, 07:50
Updated 7 марта, 07:50
«Уже можно жаловаться на грязь? Хоть бы убрали снег перед солью. А лучше вообще без соли. „Тюмень — самый грязный город земли“ — такой баннер надо сделать возле сквера кошек».
Один из горожан рассказал о своем разговоре с дорожниками. На вопрос, зачем они рассыпают реагенты, ведь снега выпало немного, ему ответили, что работают по плану.
«Просто запланировано сыпать, а что теплее будет, не знали. У нас всё по плану, а не по ситуации», — с сарказмом отметил тюменец.
Большинство горожан с терпением отнеслось к таким мелким неприятностям. Другие напомнили об авариях, случившихся накануне, и призвали не ругать дорожников, которые работают.
«Грязь лечебная», «Не нравится — в руки лопату и в перед», «Вчера на объездной было без соли, всем понравилось? Ноете тут», «Всем не угодишь, один ноет, почему скользко, ребра сломал, другой кричит, почему под окнами снег убирают, спать не дают. Третий кричит, почему не убрали снег во дворе, не пройти», — высказались тюменцы.
Накануне в Тюмени произошло три аварии на фоне температурных качелей. В самом центре города столкнулись сразу три автомобиля.