Тюменку Алену Водонаеву позвали в Госдуму

Напомним, в феврале прошлого года тюменка подала иск с требованием взыскать 1 миллион рублей с блогера Андрея Петрова из-за поста о ней в телеграм-канале — в апреле 2023 года Алена выложила фото, на котором стояла с собакой и флагом России на фоне. Под фотографией телеведущая написала: «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК». Петров в своем тг-канале назвал публикацию Водонаевой «рекламой фашистской организации».