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Posted 7 марта, 06:06

Published 7 марта, 06:06

Modified 7 марта, 06:08

Updated 7 марта, 06:08

Тюменку Алену Водонаеву позвали в Госдуму

Тюменку Алену Водонаеву позвали в Госдуму

7 марта 2025, 06:06
Фото: тг-канал VODA.
Уроженку Тюмени, блогера и телеведущую Алену Водонаеву пригласили в Государственную Думу. Тюменке предложили принять участие в круглом столе на тему «Законотворческие меры по защите репутации». Об этом Водонаева сообщила в своем тг-канале.

Телеведущая отметила, что в качестве участника круглого стола ее приняли благодаря успешному опыту по защите собственной репутации.

«Мой кейс связан с выигранным делом: мы с моим адвокатом Гибадуллиным Евгением Альбертовичем подали судебный иск в сторону блогера Андрея Петрова, который распространял обо мне в интернете ложную информацию и клевету», — пояснила Водонаева.
Фото: тг-канал VODA

В комментариях под опубликованным постом подписчики телеведущей, рассматривая фото с прошедшего мероприятия, отметили, что Водонаевой подошла бы должность пресс-секретаря ГД РФ,

«Алена, тебе бы подошла, думаю, такая должность по характеру: пресс-служба, пресс-секретарь Государственной думы. Чем-то очень серьезным и важным должна заниматься девушка такого типажа», — отметила Виктория.

Напомним, в феврале прошлого года тюменка подала иск с требованием взыскать 1 миллион рублей с блогера Андрея Петрова из-за поста о ней в телеграм-канале — в апреле 2023 года Алена выложила фото, на котором стояла с собакой и флагом России на фоне. Под фотографией телеведущая написала: «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК». Петров в своем тг-канале назвал публикацию Водонаевой «рекламой фашистской организации».

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Ранее «Наш Город» писал, что Алена Водонаева выиграла суд у своей экс-сотрудницы — мастера по маникюру. Последняя подала иск к Водонаевой за использование фото ее работ в социальных сетях и требовала взыскать с тюменки 750 тысяч рублей. Однако суд исковое требование не удовлетворил.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Гос.Дума#Алена Водонаева
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