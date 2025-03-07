Тюменку Алену Водонаеву позвали в Госдуму

Posted 7 марта, 06:06
Published 7 марта, 06:06
Modified 7 марта, 06:08
Updated 7 марта, 06:08
Телеведущая отметила, что в качестве участника круглого стола ее приняли благодаря успешному опыту по защите собственной репутации.
«Мой кейс связан с выигранным делом: мы с моим адвокатом Гибадуллиным Евгением Альбертовичем подали судебный иск в сторону блогера Андрея Петрова, который распространял обо мне в интернете ложную информацию и клевету», — пояснила Водонаева.
В комментариях под опубликованным постом подписчики телеведущей, рассматривая фото с прошедшего мероприятия, отметили, что Водонаевой подошла бы должность пресс-секретаря ГД РФ,
«Алена, тебе бы подошла, думаю, такая должность по характеру: пресс-служба, пресс-секретарь Государственной думы. Чем-то очень серьезным и важным должна заниматься девушка такого типажа», — отметила Виктория.
Напомним, в феврале прошлого года тюменка подала иск с требованием взыскать 1 миллион рублей с блогера Андрея Петрова из-за поста о ней в телеграм-канале — в апреле 2023 года Алена выложила фото, на котором стояла с собакой и флагом России на фоне. Под фотографией телеведущая написала: «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК». Петров в своем тг-канале назвал публикацию Водонаевой «рекламой фашистской организации».
Ранее «Наш Город» писал, что Алена Водонаева выиграла суд у своей экс-сотрудницы — мастера по маникюру. Последняя подала иск к Водонаевой за использование фото ее работ в социальных сетях и требовала взыскать с тюменки 750 тысяч рублей. Однако суд исковое требование не удовлетворил.