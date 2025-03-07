Тура на грани исчезновения: тюменскую реку ждет катастрофическая весна

Posted 7 марта, 06:09
Published 7 марта, 06:09
Modified 7 марта, 06:12
Updated 7 марта, 06:12
Весна — ключевой период для рек Сибири, от которого зависит их состояние на весь год. В отличие от многих других регионов, сибирские реки питаются преимущественно талой водой, образующейся после схода снега, о чем говорит гидрограф Валерий Заруба.
«Зимние осадки накапливаются в виде снега, и весной, во время интенсивного таяния, вода наполняет русла рек. Это обеспечивает достаточный уровень воды на весь летний период. Если зима малоснежная или весна слишком теплая, снег тает быстро, не успевая насытить водоемы, что приводит к обмелению рек. В нашем случае все факторы пока сходятся», — говорит эксперт.
Весенний паводок играет важную роль в поддержании экосистем прибрежных территорий. Затопление пойм способствует увлажнению почвы, питает болотные системы, насыщает водой озера и малые реки. Если весной воды мало, страдают растения, животные и рыба, чьи циклы размножения связаны с уровнем воды в реках. Уже сейчас по прогнозу специалистов Росгидрометцентра, уровень воду в Туре весной будет ниже нормальных показателей.
Весной также формируются основные водные запасы, которые потом используются в сельском хозяйстве, промышленности и питьевом водоснабжении. Недостаток паводковых вод может привести к засухам летом и проблемам с обеспечением водой населенных пунктов.
«В последние годы климат меняется, и это отражается на водных ресурсах. Мы наблюдаем аномально теплую зиму и практически полное отсутствие полноценного снежного покрова. Весеннее половодье, которое обычно подпитывает реку, в этом году может оказаться минимальным. Это тревожный сигнал», — заявил Заруба.
Специалист настаивает: необходимы срочные меры. В числе предложенных решений — строгий контроль за использованием водных ресурсов, ограничение хозяйственной деятельности в пойменной зоне, а также программы по сохранению и восстановлению экосистемы реки.
Однако главный вопрос остается открытым: успеют ли власти принять эффективные меры, прежде чем Тура достигнет точки невозврата?