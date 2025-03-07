nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 06:09

Published 7 марта, 06:09

Modified 7 марта, 06:12

Updated 7 марта, 06:12

Тюменскую реку Туру ждет катастрофическая весна.

Тура на грани исчезновения: тюменскую реку ждет катастрофическая весна

7 марта 2025, 06:09
Фото: 1MI. Тюменскую реку Туру ждет катастрофическая весна.

Тюменскую реку Туру ждет катастрофическая весна

Сюжет
Тура
Тюменская река Тура переживает маловодье. Аномально теплый март и отсутствие весеннего паводка грозят реке катастрофой. Уже сейчас уровень воды критически низок, и эксперты предупреждают: если ситуация не изменится, к лету Тура может превратиться в цепь пересыхающих лужиц.

Весна — ключевой период для рек Сибири, от которого зависит их состояние на весь год. В отличие от многих других регионов, сибирские реки питаются преимущественно талой водой, образующейся после схода снега, о чем говорит гидрограф Валерий Заруба.

«Зимние осадки накапливаются в виде снега, и весной, во время интенсивного таяния, вода наполняет русла рек. Это обеспечивает достаточный уровень воды на весь летний период. Если зима малоснежная или весна слишком теплая, снег тает быстро, не успевая насытить водоемы, что приводит к обмелению рек. В нашем случае все факторы пока сходятся», — говорит эксперт.

Весенний паводок играет важную роль в поддержании экосистем прибрежных территорий. Затопление пойм способствует увлажнению почвы, питает болотные системы, насыщает водой озера и малые реки. Если весной воды мало, страдают растения, животные и рыба, чьи циклы размножения связаны с уровнем воды в реках. Уже сейчас по прогнозу специалистов Росгидрометцентра, уровень воду в Туре весной будет ниже нормальных показателей.

Весной также формируются основные водные запасы, которые потом используются в сельском хозяйстве, промышленности и питьевом водоснабжении. Недостаток паводковых вод может привести к засухам летом и проблемам с обеспечением водой населенных пунктов.

«В последние годы климат меняется, и это отражается на водных ресурсах. Мы наблюдаем аномально теплую зиму и практически полное отсутствие полноценного снежного покрова. Весеннее половодье, которое обычно подпитывает реку, в этом году может оказаться минимальным. Это тревожный сигнал», — заявил Заруба.

Специалист настаивает: необходимы срочные меры. В числе предложенных решений — строгий контроль за использованием водных ресурсов, ограничение хозяйственной деятельности в пойменной зоне, а также программы по сохранению и восстановлению экосистемы реки.

Однако главный вопрос остается открытым: успеют ли власти принять эффективные меры, прежде чем Тура достигнет точки невозврата?

Реки отравлены, воздух густеет: Тюмень задыхается в экологическом кризисе
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюмени грозит самая разрушительная весна десятилетия.

Читайте также:
Туре осталось несколько лет: эксперты предрекли гибель тюменской рекиПогибает Тура— гибнет экосистема: Тюмень на пороге экологической катастрофыОбмеление Туры: климатические аномалии уничтожат реку в 2025 году?
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Экология#Тура#Река Тура#Экологический ущерб#Экологическая безопасность#Экологическая катастрофа#Катастрофический уровень воды#Экологические проблемы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика