Тест — послание к празднику из прошлого: что было на советских открытках к 8 марта?

Слово «открытка» произошло от сочетания «открытое письмо», потому что текст не был скрыт. Это едва не стало причиной для запрета открыток — такую форму переписки посчитали аморальной. Но открытки прижились, а в ХХ веке почтовые ведомства пересылали их миллиардами. Из простого обмена новостями открытки стали отдельным видом искусства. Изображения на карточках отражали историю СССР иногда лучше, чем учебники.