nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 06:35

Published 7 марта, 06:35

Modified 7 марта, 06:39

Updated 7 марта, 06:39

Тест — послание к празднику из прошлого: что было на советских открытках к 8 марта?

Тест — послание к празднику из прошлого: что было на советских открытках к 8 марта?

7 марта 2025, 06:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Открытки
Давайте вспомним, как весело проходили праздники в советское время. Парады, линейки, шествия с цветами и флажками. И обязательно десятки открыток, летевшие во все концы страны и обратно. Отдадим должное креативу советских художников.
Ответьте на 12 вопросов о том, что изображено на открытках к 8 марта.
Тест

Хорошо вы знаете открытки времен СССР? В преддверие Международного женского дня вспомним поздравительные картинки к 8 марта. Мы закрыли одну деталь на каждой открытке и просим отгадать, что под черным квадратом. Готовы проверить свои знания об искусстве открытки? Тогда начнем!

Слово «открытка» произошло от сочетания «открытое письмо», потому что текст не был скрыт. Это едва не стало причиной для запрета открыток — такую форму переписки посчитали аморальной. Но открытки прижились, а в ХХ веке почтовые ведомства пересылали их миллиардами. Из простого обмена новостями открытки стали отдельным видом искусства. Изображения на карточках отражали историю СССР иногда лучше, чем учебники.

Со второй половины 20-х годов кто только не издавал открытки: музеи и картинные галереи, книгоиздательства, ассоциации художников и различные художественные комитеты и общества. На карточках можно было увидеть и репродукции картин, и виды городов, и портреты деятелей искусства.

Сразу после появления открытки использовались в основном для пропаганды. Художники действовали как напрямую, помещая на карточки уменьшенные копии плакатов с громкими призывами, так и через сатиру. Например, для антирелигиозной пропаганды использовали серию иллюстраций, показывавших служителей церкви с негативной стороны.

Открытки печатали даже в годы Великой Отечественной войны. Большинство сюжетов строились на патриотических мотивах. Открытки открыто призывали каждого гражданина внести посильный вклад в дело будущей Победы. Открытки в Ленинграде печатали даже во время блокады.

Во второй половине 60-х годов отдельным и массовым направлением в искусстве открытки стали художественные поздравления к праздникам. Именно эти открытки по-настоящему ушли в массы, разлетались по всей стране и хранились в комодах и сервантах советских людей.

Создание иллюстраций для открыток поставили на большой поток. Рисовали в разных жанрах. Примечательно, что особо выделялись открытки в стиле палех — древнерусской традиционной живописи. В этом стиле писали иконы, и так советские художники смогли обмануть светские власти и продолжить традицию.

Ну, а правильные ответы без купюр — здесь.

Ответ к вопросу 6
Ответ к вопросу 1
Ответ к вопросу 2
Ответ к вопросу 3
Ответ к вопросу 4
Ответ к вопросу 5
Ответ к вопросу 7
Ответ к вопросу 9
Ответ к вопросу 10
Ответ к вопросу 8
Ответ к вопросу 11
Ответ к вопросу 12
Ответ к вопросу 6
Читайте также:
В Ялуторовске испекли трехметровые блиныПять способов превратить блины в полезную едуТест — калейдоскоп сказок: сможете ли вы угадать героев советских мультфильмов?
#Марина Коржина#Общество#Тесты#Игры#Развлечения#Открытки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика