Тест — послание к празднику из прошлого: что было на советских открытках к 8 марта?

Posted 7 марта, 06:35
Published 7 марта, 06:35
Modified 7 марта, 06:39
Updated 7 марта, 06:39
Хорошо вы знаете открытки времен СССР? В преддверие Международного женского дня вспомним поздравительные картинки к 8 марта. Мы закрыли одну деталь на каждой открытке и просим отгадать, что под черным квадратом. Готовы проверить свои знания об искусстве открытки? Тогда начнем!
Слово «открытка» произошло от сочетания «открытое письмо», потому что текст не был скрыт. Это едва не стало причиной для запрета открыток — такую форму переписки посчитали аморальной. Но открытки прижились, а в ХХ веке почтовые ведомства пересылали их миллиардами. Из простого обмена новостями открытки стали отдельным видом искусства. Изображения на карточках отражали историю СССР иногда лучше, чем учебники.
Со второй половины 20-х годов кто только не издавал открытки: музеи и картинные галереи, книгоиздательства, ассоциации художников и различные художественные комитеты и общества. На карточках можно было увидеть и репродукции картин, и виды городов, и портреты деятелей искусства.
Сразу после появления открытки использовались в основном для пропаганды. Художники действовали как напрямую, помещая на карточки уменьшенные копии плакатов с громкими призывами, так и через сатиру. Например, для антирелигиозной пропаганды использовали серию иллюстраций, показывавших служителей церкви с негативной стороны.
Открытки печатали даже в годы Великой Отечественной войны. Большинство сюжетов строились на патриотических мотивах. Открытки открыто призывали каждого гражданина внести посильный вклад в дело будущей Победы. Открытки в Ленинграде печатали даже во время блокады.
Во второй половине 60-х годов отдельным и массовым направлением в искусстве открытки стали художественные поздравления к праздникам. Именно эти открытки по-настоящему ушли в массы, разлетались по всей стране и хранились в комодах и сервантах советских людей.
Создание иллюстраций для открыток поставили на большой поток. Рисовали в разных жанрах. Примечательно, что особо выделялись открытки в стиле палех — древнерусской традиционной живописи. В этом стиле писали иконы, и так советские художники смогли обмануть светские власти и продолжить традицию.
Ну, а правильные ответы без купюр — здесь.