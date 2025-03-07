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Posted 7 марта, 05:25

Published 7 марта, 05:25

Modified 7 марта, 05:27

Updated 7 марта, 05:27

Росстат: средняя зарплата в Тюменской области выросла до 119 тысяч рублей

Средний заработок тюменцев превысил 119 тысяч рублей. Так утверждает Росстат

7 марта 2025, 05:25
Фото: 1MI.

Росстат: средняя зарплата в Тюменской области выросла до 119 тысяч рублей

Сюжет
Зарплата
Тюменская область вошла в число российских регионов со средней заработной платой более 100 тысяч рублей. По данным Росстата, по итогам декабря 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе достигла 119,7 тысячи рублей.

Для сравнения, в ноябре 2024 года размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составил 78,3 тысячи рублей.

Среди регионов Уральского федерального округа по размеру заработка тюменцы заняли третье место. Самые высокие зарплаты традиционно получают жители Ямала и Югры — 209,6 тысячи и 188 тысяч рублей соответственно.

В целом по итогам 2024 года размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Тюменской области составил 83,4 тысячи рублей, что ниже среднероссийсского показателя 87 952 рублей. В топ-5 регионов с самыми большими заработками по итогам всего 2024 года вошли Чукотский АО со среднемесячной зарплатой 185 тысяч рублей, Ямал — 163,9 тысячи рублей, Москва — 162,1 тысячи рублей, Магадан (и Ненецкий автономный округ — 153,8 и 134,4 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени заработали на платных парковках более 20 миллионов рублей за первые два месяца 2025 года. Год назад доходы в бюджет города от платных паркингов за январь–февраль не превышали 16 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплата#Средняя зарплата
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