Средний заработок тюменцев превысил 119 тысяч рублей. Так утверждает Росстат

В целом по итогам 2024 года размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Тюменской области составил 83,4 тысячи рублей, что ниже среднероссийсского показателя 87 952 рублей. В топ-5 регионов с самыми большими заработками по итогам всего 2024 года вошли Чукотский АО со среднемесячной зарплатой 185 тысяч рублей, Ямал — 163,9 тысячи рублей, Москва — 162,1 тысячи рублей, Магадан (и Ненецкий автономный округ — 153,8 и 134,4 тысячи рублей.