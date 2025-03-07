Счастливый взгляд, добрый и отзывчивый: в зоне СВО погиб тюменский пожарный-десантник

Posted 7 марта, 06:39
Published 7 марта, 06:39
Modified 7 марта, 06:44
Updated 7 марта, 06:44
35-летний спасатель принимал участие в специальной военной операции с июля 2023 года. Служил стрелком отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Смертельное ранение боец получил при выполнении боевого задания.
Алексей Мухин родился в селе Уват и там прожил практически всю свою жизнь. В 2007 году был призван на срочную службу в армию в ряды Вооруженных сил России. Служил в должности пожарного спасателя. После службы 5 лет проработал в должности десантного пожарного в Уватском авиаотделении филиала Тюменской авиабазы авиационной и наземной охраны лесов.
Последнее место работы Алексея — отдельный пожарный пост Тазовского нефтегазоконденсатного месторождения в должности командира отделения.
Односельчане помнят Алексея Анатольевича ответственным, целеустремленным, трудолюбивым и отзывчивым человеком.
«Алексей был очень жизнерадостным и добрым человеком. Покойся с миром, помним любим скорбим», — написала под публикованным некрологом Иринка Я.
«Очень сильно ждали, надеялись, что вновь тебя увидим. Очень тебя не хватает», — отметила сестра погибшего Алена Р.
«Скорбим. Одноклассник, мальчишка, сосед. Открытый взгляд. Добрый, отзывчивый, со счастливой улыбкой… Таким он был, таким, для нашей семьи останется», — написала Татьяна М.
Погибшему Алексею Мухину было всего 35 лет. 4 мая он мог бы отметить свой 36-й День рождения.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации погиб основатель тюменской региональной Общественной организации «Каратэ Кёкусин Кайкан» Виталий Сузин. Похороны тюменца состоялись на этой неделе.