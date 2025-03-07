nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 06:39

Published 7 марта, 06:39

Modified 7 марта, 06:44

Updated 7 марта, 06:44

В зоне СВО погиб тюменский пожарный-десантник

Счастливый взгляд, добрый и отзывчивый: в зоне СВО погиб тюменский пожарный-десантник

7 марта 2025, 06:39
Фото: 1MI.

В зоне СВО погиб тюменский пожарный-десантник

Сюжет
Бойцы СВО
Похороны пожарного, сотрудника Уватского авиаотделения филиала Тюменской авиабазы авиационной и наземной охраны лесов Алексея Мухина состоялись в Уватском районе. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

35-летний спасатель принимал участие в специальной военной операции с июля 2023 года. Служил стрелком отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Смертельное ранение боец получил при выполнении боевого задания.

Алексей Мухин родился в селе Уват и там прожил практически всю свою жизнь. В 2007 году был призван на срочную службу в армию в ряды Вооруженных сил России. Служил в должности пожарного спасателя. После службы 5 лет проработал в должности десантного пожарного в Уватском авиаотделении филиала Тюменской авиабазы авиационной и наземной охраны лесов.

Последнее место работы Алексея — отдельный пожарный пост Тазовского нефтегазоконденсатного месторождения в должности командира отделения.

Односельчане помнят Алексея Анатольевича ответственным, целеустремленным, трудолюбивым и отзывчивым человеком.

«Алексей был очень жизнерадостным и добрым человеком. Покойся с миром, помним любим скорбим», — написала под публикованным некрологом Иринка Я.
Фото: Администрация Уватского муниципального района
«Очень сильно ждали, надеялись, что вновь тебя увидим. Очень тебя не хватает», — отметила сестра погибшего Алена Р.
«Скорбим. Одноклассник, мальчишка, сосед. Открытый взгляд. Добрый, отзывчивый, со счастливой улыбкой… Таким он был, таким, для нашей семьи останется», — написала Татьяна М.

Погибшему Алексею Мухину было всего 35 лет. 4 мая он мог бы отметить свой 36-й День рождения.

«Вошел в тыл врага в Часовом Яре». На СВО погиб экс-начальник штаба тюменского ОМОНа
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменку Алену Водонаеву позвали в ГосдумуСредний заработок тюменцев превысил 119 тысяч рублей. Так утверждает РосстатТура на грани исчезновения: тюменскую реку ждет катастрофическая весна
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Военные#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика