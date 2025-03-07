Счастливый взгляд, добрый и отзывчивый: в зоне СВО погиб тюменский пожарный-десантник

Алексей Мухин родился в селе Уват и там прожил практически всю свою жизнь. В 2007 году был призван на срочную службу в армию в ряды Вооруженных сил России. Служил в должности пожарного спасателя. После службы 5 лет проработал в должности десантного пожарного в Уватском авиаотделении филиала Тюменской авиабазы авиационной и наземной охраны лесов.