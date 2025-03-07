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Posted 7 марта, 04:31

Published 7 марта, 04:31

Modified 7 марта, 04:33

Updated 7 марта, 04:33

Пожарные вмешались в разбирательство с тюменским рестораном «Семь ПятницЪ»

Пожарные вмешались в разбирательство с тюменским рестораном «Семь ПятницЪ»

7 марта 2025, 04:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
В деле о сносе ресторана «Семь ПятницЪ» появились новые обстоятельства. Сотрудники МЧС додавили к документам свое заключение о пожарной безопасности строения.

МЧС по запросу областных властей проверило попавший под суд ресторан на пожарную безопасность. Они нашли признаки нарушений и выписали владельцу предостережение. Поскольку постройка временная, не определены степень огнеустойкости и класс конструктивной пожарной опасности.

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«Установлены признаки нарушений: размещение встроенной котельной в здании, отсутствие необходимого количества эвакуационных выходов», — цитирует заключение РБК Тюмень.

В ООО «РестАктив» заявили, что признаки нарушений являются надуманными, а заключение МЧС используют в свое пользу.

«Документ поможет именно нам отстоять свою позицию, а не истцам. Как можно говорить об отсутствии запасных выходов, если даже визуально видно, что их минимум три», — сказал представитель компании.
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Напомним, бизнесмен Михаил Хоменко через суд потребовал снести постройку, в которой находится ресторан. К иску присоединилась мэрия Тюмени, которой не удалось добиться сноса в 2021 году. истцы заявили, что помещение ресторана может создать угрозу для жизни и здоровья людей. Следующее заседание назначено на 13 марта, следует из картотеки арбитражных дел.

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