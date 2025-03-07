Пожарные вмешались в разбирательство с тюменским рестораном «Семь ПятницЪ»

Posted 7 марта, 04:31
Published 7 марта, 04:31
Modified 7 марта, 04:33
Updated 7 марта, 04:33
МЧС по запросу областных властей проверило попавший под суд ресторан на пожарную безопасность. Они нашли признаки нарушений и выписали владельцу предостережение. Поскольку постройка временная, не определены степень огнеустойкости и класс конструктивной пожарной опасности.
«Установлены признаки нарушений: размещение встроенной котельной в здании, отсутствие необходимого количества эвакуационных выходов», — цитирует заключение РБК Тюмень.
В ООО «РестАктив» заявили, что признаки нарушений являются надуманными, а заключение МЧС используют в свое пользу.
«Документ поможет именно нам отстоять свою позицию, а не истцам. Как можно говорить об отсутствии запасных выходов, если даже визуально видно, что их минимум три», — сказал представитель компании.
Напомним, бизнесмен Михаил Хоменко через суд потребовал снести постройку, в которой находится ресторан. К иску присоединилась мэрия Тюмени, которой не удалось добиться сноса в 2021 году. истцы заявили, что помещение ресторана может создать угрозу для жизни и здоровья людей. Следующее заседание назначено на 13 марта, следует из картотеки арбитражных дел.