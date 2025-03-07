Пожарные вмешались в разбирательство с тюменским рестораном «Семь ПятницЪ»

Напомним, бизнесмен Михаил Хоменко через суд потребовал снести постройку, в которой находится ресторан. К иску присоединилась мэрия Тюмени, которой не удалось добиться сноса в 2021 году. истцы заявили, что помещение ресторана может создать угрозу для жизни и здоровья людей. Следующее заседание назначено на 13 марта, следует из картотеки арбитражных дел.