Обнес более 20 точек: в Тюмени поймали серийного грабителя аптек и магазинов

Posted 7 марта, 06:35
Published 7 марта, 06:35
Modified 7 марта, 06:37
Updated 7 марта, 06:37
Сотрудники вычислили подозреваемого по почерку: 34-летний тюменец был неоднократно судим. Изучив записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей, полицейские задержали тюменца. И он во всем сознался.
С декабря 2024 года мужчина складывал в сумку продукты питания, алкоголь, витамины или лекарственные средства и быстро выходил из магазина или аптеки, минуя кассу. Похищенное позже продавал случайным прохожим. Один из эпизодов квалифицировали как грабеж, т. е. открытое хищение: сотрудники магазина заметил, что товар выносят и потребовал оплатить содержимое корзины.
«Сумма ущерба составила свыше 150 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ „Кража“ и ч.1 ст. 161 УК РФ „Грабеж“. Максимальная санкция по первому преступлению — 2 года лишения свободы, по второму — 4 года лишения свободы», — рассказали в УМВД по Тюменской области.
Ранее житель Ялуторовска дважды за день ограбил один и тот же магазин. В суде признался, что сделал это «назло» продавцам-кассирам.