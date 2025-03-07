Обнес более 20 точек: в Тюмени поймали серийного грабителя аптек и магазинов

С декабря 2024 года мужчина складывал в сумку продукты питания, алкоголь, витамины или лекарственные средства и быстро выходил из магазина или аптеки, минуя кассу. Похищенное позже продавал случайным прохожим. Один из эпизодов квалифицировали как грабеж, т. е. открытое хищение: сотрудники магазина заметил, что товар выносят и потребовал оплатить содержимое корзины.