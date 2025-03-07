Никакой водки: тюменкам раскрыли, как продлить жизнь тюльпанов дома

Вместе с тем важно не создавать резких перепадов температур для цветов, не стоит ставить их на подоконник при работающий батарее. Источников интенсивного тепла лучше вовсе избегать, иначе цветы могут быстро свалиться по вазе вниз и безжизненно обвиснуть.