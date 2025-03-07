Никакой водки: тюменкам раскрыли, как продлить жизнь тюльпанов дома

Posted 7 марта, 06:09
Published 7 марта, 06:09
Modified 7 марта, 06:11
Updated 7 марта, 06:11
Мноиге считают, что тюльпаны нужно ставить в воду с водкой, растолченным аспирином или другими народными средствами. Однако эти методы не особо работают, так как для цветка самое главное — температурный режим.
Григорий Куликов говорит о том, что тюльпаны любят прохладу, поэтому вода в вазе должна быть холодной, почти ледяной. Но необязательно постоянно замораживать лед, есть более эффективное решение.
«Набираете снега в вазу и ставите в него тюльпаны. Этого будет достаточно, чтобы цветы максимально долго стояли дома. Менять воду можно даже по 2 раза в день, лишним не будет», — порекомендовал эксперт.
Вместе с тем важно не создавать резких перепадов температур для цветов, не стоит ставить их на подоконник при работающий батарее. Источников интенсивного тепла лучше вовсе избегать, иначе цветы могут быстро свалиться по вазе вниз и безжизненно обвиснуть.
Также не забывайте подрезать цветы, достаточного одного раза в день, чтобы помочь букету радовать вас дольше.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в одном из хозяйств Тюмени к 8 Марта собрали 300 тысяч тюльпанов. Несмотря на морозы и рост цен, семейное хозяйство в Зайково продолжает выращивать цветы.