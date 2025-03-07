nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 02:41

Published 7 марта, 02:41

Modified 7 марта, 02:43

Updated 7 марта, 02:43

Народные приметы на Маврикиев день: чего нельзя делать 7 марта

Народные приметы на Маврикиев день: чего нельзя делать 7 марта

7 марта 2025, 02:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Весна
Православная церковь вспоминает святых мучеников Аламейских: Маврикия и 70 его воинов. В народном календаре 7 марта отмечено как Маврикиев день. Для этого дня установлен ряд запретов, соблюдение которых поможет не лишиться финансовой удачи.
Народные приметы на Тимофеев день: чего нельзя делать 6 марта
Узнать подробнее

Что нужно делать 7 марта

Предки верили, что в этот день возвращаются из теплых краев ранние ласточки и скворцы и приносят на крылышках весну. Поэтому многие традиции связаны к подготовке к полевым работам. Традиционно вывозили навоз на будущие пашни, сеяли раннюю капусту — ведь посеянная в этот день она не будет страдать от гусениц.

Увидеть, как грач вьет гнездо, — счастливая примета. А призвать достаток в дом сегодня просто — нужно угостить зернами вернувшихся птиц.

Хозяйки традиционно варили уху на огуречном рассоле с кореньями и пряностями. А увидев первую ласточку, умывались молоком — ради красоты.

Все к их ногам — идеи душевных подарков тюменкам на 8 марта
Узнать подробнее

Что нельзя делать 7 марта

Все старания должны быть направлены на подготовку к севу, поэтому предки старались не отвлекаться на другие дела. Нельзя в этот день заниматься уборкой и стиркой: можно вымести благополучие и привлечь склоки.

Чтобы не было ссор в семье, соблюдали такие запреты: женщинам нельзя заниматься рукоделием, а мужчинам — первым приветствовать жен. Сегодня нельзя супругам спать раздельно, иначе не избежать развода.

Нельзя оставлять пустую посуду, иначе финансового благополучия не видать. Чашку нужно перевернуть кверху дном или положить к нее монетку. Нельзя пользоваться чужим полотенцем — можно принять на себя беды другого человека.

На Маврикия не стоит показывать пальцем на ласточек — можно лишиться популярности у противоположного пола.

Пост с пользой — рецепты простых и вкусных постных блюд без мяса и яиц
Узнать подробнее

Приметы на погоду

Большинство примет этого дня на погоду связаны с птицами. Прилет грачей означал раннюю весну, а громкое чириканье птиц — хорошую погоду в ближайшее время. Если ласточки летали высоко — к ветру.

Холодный и сухой день на Маврикия предвещал теплую осень, а холодный и туманный — дождливое лето. Если же в этот день метет метель — весна будет затяжной.

Читайте также:
Народные приметы на Архипов день: чего нельзя делать 4 мартаНародные приметы на Овсянкин день: чего нельзя делать 3 мартаНародные приметы на Ярилин день: чего нельзя делать 1 марта
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Птицы#Погода#Приметы#Весна
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика