Народные приметы на Маврикиев день: чего нельзя делать 7 марта

Предки верили, что в этот день возвращаются из теплых краев ранние ласточки и скворцы и приносят на крылышках весну. Поэтому многие традиции связаны к подготовке к полевым работам. Традиционно вывозили навоз на будущие пашни, сеяли раннюю капусту — ведь посеянная в этот день она не будет страдать от гусениц.