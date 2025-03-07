Народные приметы на Маврикиев день: чего нельзя делать 7 марта

Posted 7 марта, 02:41
Published 7 марта, 02:41
Modified 7 марта, 02:43
Updated 7 марта, 02:43
Предки верили, что в этот день возвращаются из теплых краев ранние ласточки и скворцы и приносят на крылышках весну. Поэтому многие традиции связаны к подготовке к полевым работам. Традиционно вывозили навоз на будущие пашни, сеяли раннюю капусту — ведь посеянная в этот день она не будет страдать от гусениц.
Увидеть, как грач вьет гнездо, — счастливая примета. А призвать достаток в дом сегодня просто — нужно угостить зернами вернувшихся птиц.
Хозяйки традиционно варили уху на огуречном рассоле с кореньями и пряностями. А увидев первую ласточку, умывались молоком — ради красоты.
Все старания должны быть направлены на подготовку к севу, поэтому предки старались не отвлекаться на другие дела. Нельзя в этот день заниматься уборкой и стиркой: можно вымести благополучие и привлечь склоки.
Чтобы не было ссор в семье, соблюдали такие запреты: женщинам нельзя заниматься рукоделием, а мужчинам — первым приветствовать жен. Сегодня нельзя супругам спать раздельно, иначе не избежать развода.
Нельзя оставлять пустую посуду, иначе финансового благополучия не видать. Чашку нужно перевернуть кверху дном или положить к нее монетку. Нельзя пользоваться чужим полотенцем — можно принять на себя беды другого человека.
На Маврикия не стоит показывать пальцем на ласточек — можно лишиться популярности у противоположного пола.
Большинство примет этого дня на погоду связаны с птицами. Прилет грачей означал раннюю весну, а громкое чириканье птиц — хорошую погоду в ближайшее время. Если ласточки летали высоко — к ветру.
Холодный и сухой день на Маврикия предвещал теплую осень, а холодный и туманный — дождливое лето. Если же в этот день метет метель — весна будет затяжной.