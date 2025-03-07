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Posted 7 марта, 07:20

Published 7 марта, 07:20

Modified 7 марта, 07:22

Updated 7 марта, 07:22

Тюменский курьер развеял мифы о легкой работе и огромных заработках.

Мечтая об офисе: тюменский курьер развеял мифы о легкой работе и огромных заработках

7 марта 2025, 07:20
Фото: 1MI. Тюменский курьер развеял мифы о легкой работе и огромных заработках.

Тюменский курьер развеял мифы о легкой работе и огромных заработках

Думаете, работа курьером — это легко и прибыльно? Пора развеять мифы! На самом деле, доставка по Тюмени — это не только километры, но и постоянные трудности: пробки, конкуренция, погодные сюрпризы и неопределенные доходы. Готовы узнать всю правду?

Мифы о курьерах, в которые мы верим

Кажется, работа курьером — это идеальный способ заработать деньги. Доставлять посылки, ездить по городу, встречать интересных людей и получать за это деньги. Не нужно сидеть в офисе, не нужно носить строгий костюм, а в самые удобные моменты можно насладиться хорошей погодой и коротким перерывом. Но реальность работы курьером в Тюмени далеко не такая яркая, как она выглядит на картинке, о чем рассказывает сотрудник крупной службы доставка в Тюмени Евгений Боровин.

«Если вы думаете, что курьеры зарабатывают сотни тысяч рублей, пора немного разочаровать вас», — говорит курьер.
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Курьер = миллионы

Одним из самых больших мифов о работе курьером является то, что это всегда высокооплачиваемая работа. Но, как оказалось, «богатство» — это скорее исключение, чем правило. Курьеры в Тюмени, зарабатывают гораздо меньше, чем некоторые рекламные объявления дают понять.

«Никто не будет платить по 100 тысяч рублей за то, чт вы по 4-6 часов катаетесь с заказами по графику 2/2. Обычно час стоит в районе 200 рублей. Есть доплаты за выходные или сложные погодные условия — это 20-30 рублей. Но даже 300 в час получить практически нереально», — объясняет доставщик.

Хоть график курьеры выбирают себе сами, если хочется много зарабатывать, то придется впахивать без возможности пофилонить у кофемашины или за обеденным перерывом.

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Курьер — это «работа мечты»

Работа курьером действительно имеет свои плюсы, такие как свобода действий, гибкий график и возможность работать на себя. Но важно помнить, что в Тюмени, как и в других крупных городах, компании постоянно ищут курьеров с минимальными требованиями, что приводит к снижению ставок и ухудшению условий труда и проблемам внутри коллектива.

«На фоне популярности работы доставщиком, все ломятся сюда. А потому нам говорят, что ставки могут снизиться. К тому же постоянно приходится взаимодействовать с недовольными клиентами, исправлять косяки сборщиков. В -35 мы везем все заказанное, как в +35, так и в дождь и снег. Чтобы хорошо зарабатывать нужно с этим мириться. Я был бы готов все это поменять на комфортный офис», — делится Боровин.

Евгению уже приходилось обмораживать руки, простывать под дождем и выгорать на работе. Однако у курьеров больничного нет, а потому каждый день без доставок — финансовая потеря.

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Сколько на самом деле стоит час работы курьера?

Как мы уже писали, если курьер работает на ставке 200 рублей в час, то его реальный заработок в рабочий день продолжительностью 8 часов составляет около 1600 рублей. Конечно стоит учитывать, что на выходные или праздники ставки могут немного увеличиваться, но даже за 275 в час, за 8 часов получится заработать только 2200 рублей. За 20 рабочих дней это всего 44 тысячи.

«Ну и где эти сотни тысяч про которые все пишут? Чтобы хотя бы примерно столько получать, нужно работать по 12 часов с редкими выходными. У меня по графику 6/1 о 12 часов выходит 80 тысяч максимум. Это уже со всеми учетами надбавок», — рассказал курьер.

При этом мужчине приходится работать практически во все праздники, питаться на ходу и даже при прохом самочувствии выходить на работу, чтобы не потерять заработок.

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Реальные сложности работы курьером

Курьер также рассказал, что одна из самых больших проблем работы — это непредсказуемость заказов. Заказ может прийти прямо в час пик, а может — когда все спокойно, и из-за этого большая часть дня просто пустая. Вы можете провести час, не получив ни одного заказа, а можете кататься по городу, не успевая отдыхать.

«На самом деле, курьеры сталкиваются с множеством неприятных ситуаций. Это и проблемы с клиентами, которые не берут трубку, и проблемы с дорогами и попаданием в нужные временные рамки. Или, например, товары, которые плохо упакованы, и приходится вести дополнительные переговоры с магазином или клиентом», — указывает Евгений.

Весна — это испытание для курьера. Работать в условиях слякоти, перепадов температур и с не совсем адекватными людьми не только физически тяжело, но и небезопасно. В целом, работа курьером в Тюмени — это не сказка о легких деньгах.

«Несмотря на популярность этой профессии и внешний имидж „быстрого заработка“, труд курьера требует выносливости, терпения и адаптации к постоянным изменениям условий. Это физически тяжелая работа, полная непредсказуемости и множества сложностей», — говорит доставщик.

Так что, если вы хотите работать курьером в Тюмени, будьте готовы к тому, что эта работа требует энергии и терпения, а совсем не того легкого дохода, о котором вам рассказывали в рекламе.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменец отозвал свою жалобу на курьера после того, как тот написал заявление в полицию. Мужчина объяснил, что хотел вкусно поесть, но не платить за еду.

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