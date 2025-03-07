Мечтая об офисе: тюменский курьер развеял мифы о легкой работе и огромных заработках

Кажется, работа курьером — это идеальный способ заработать деньги. Доставлять посылки, ездить по городу, встречать интересных людей и получать за это деньги. Не нужно сидеть в офисе, не нужно носить строгий костюм, а в самые удобные моменты можно насладиться хорошей погодой и коротким перерывом. Но реальность работы курьером в Тюмени далеко не такая яркая, как она выглядит на картинке, о чем рассказывает сотрудник крупной службы доставка в Тюмени Евгений Боровин.