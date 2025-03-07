Корпорация МСП: Малый и средний бизнес привлек 1,18 трлн рублей в прошлом году

Posted 7 марта, 07:18
Published 7 марта, 07:18
Modified 7 марта, 07:18
Updated 7 марта, 07:18
В минувшем году этой поддержкой воспользовалось максимальное количество предприятий — около 74 тысяч. Это на 71% превышает результаты 2023 года. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП, пишут iz.ru.
По словам Александра Исаевича, возглавляющего Корпорацию МСП, число субъектов малого и среднего бизнеса в прошедшем году достигло рекордного значения — 6,59 миллиона. Он отметил, что росту способствовал комплекс мер государственной поддержки. Основной потребностью малого и среднего бизнеса является привлечение финансовых ресурсов. Государство оказывает содействие в этом направлении через НГС. Гарантии и поручительства, предоставляемые в рамках НГС, помогают предпринимателям решать ключевую проблему — обеспечение необходимого залога для получения кредитов, пояснил Исаевич.
Также он обратил внимание на увеличение объема поддержки, оказываемой компаниям, специализирующимся в сфере высоких технологий: в 2024 году данный показатель увеличился вдвое и достиг 81,5 миллиарда рублей. В секторе информационных технологий (ИТ) отмечен рост на 12%. Исаевич подчеркнул важность данной тенденции, поскольку именно эти предприятия формируют научно-производственный потенциал страны для осуществления программ импортозамещения и достижения технологической независимости.
Среди отраслей экономики наибольший объем финансовой поддержки при участии НГС получили малые и средние предприятия, занятые в обрабатывающей промышленности (252,9 млрд рублей), строительной отрасли (236,7 млрд), научно-технической сфере (81,5 млрд), сфере транспортировки и хранения (67,4 млрд), сельском хозяйстве (50,3 млрд), индустрии гостеприимства и общественного питания (29,7 млрд) и ИТ-секторе (24,7 млрд).
Лидерами по объему привлеченного финансирования с использованием механизмов НГС, помимо предприятий Москвы и Санкт-Петербурга, стали субъекты МСП из Свердловской и Ростовской областей (88,6 млрд и 37,1 млрд рублей), Краснодарского края (35,7 млрд), Республики Татарстан (28,8 млрд) и Новосибирской области (28,1 млрд).
Наблюдается рост объема поддержки и в новых российских регионах: ДНР (1,3 млрд рублей), ЛНР (0,9 млрд), Запорожской и Херсонской областях (0,6 млрд и 0,2 млрд). Существенное увеличение в сравнении с 2023 годом зарегистрировано в Брянской (267%) и Архангельской областях (158%), Адыгее (199%) и Калмыкии (185%).