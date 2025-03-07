Корпорация МСП: Малый и средний бизнес привлек 1,18 трлн рублей в прошлом году

По словам Александра Исаевича, возглавляющего Корпорацию МСП, число субъектов малого и среднего бизнеса в прошедшем году достигло рекордного значения — 6,59 миллиона. Он отметил, что росту способствовал комплекс мер государственной поддержки. Основной потребностью малого и среднего бизнеса является привлечение финансовых ресурсов. Государство оказывает содействие в этом направлении через НГС. Гарантии и поручительства, предоставляемые в рамках НГС, помогают предпринимателям решать ключевую проблему — обеспечение необходимого залога для получения кредитов, пояснил Исаевич.