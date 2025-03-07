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Posted 7 марта, 02:58

Published 7 марта, 02:58

Modified 7 марта, 03:00

Updated 7 марта, 03:00

ГАИ предупредила об опасной ситуации на дороге в центре Тюмени

ГАИ предупредила об опасной ситуации на дороге в центре Тюмени

7 марта 2025, 02:58
Фото: 1MI.
В центре Тюмени после снегопада сложилась опасная ситуация на одной из центральных улиц. Инспекторы ДПС дежурят на местах для предотвращения аварий.
«Инспекторы ДПС сейчас несут службу на перекрестке улиц Запольной и Миусской, призывая водителей сбавить скорость. Патрульный автомобиль ДПС со включенными проблесковыми маяками издалека видно с обеих сторон улицы», — пояснили в областной Госавтоинспекции.
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На этом участке улицы Запольной и на улице 50 лет ВЛКСМ образовались колеи в дорожном покрытии. Для предупреждения аварий скорость ограничили до 40 км/ч и поставили соответствующие знаки. Но, по данным ГАИ, не все водители соблюдают их требования и снижают скорость.

Фото: ГАИ ТО

После выпавшего снега эти участки стали еще опаснее, поэтому там выставили дежурных.

«Наш Город» сообщал о новых знаках на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени. На одной из самых загруженных улиц в Тюмени установили ограничение скорости до 40 км/ч, поскольку в дорожном покрытии образовались колеи из-за повышенной нагрузки.

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