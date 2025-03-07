ГАИ предупредила об опасной ситуации на дороге в центре Тюмени

Posted 7 марта, 02:58
Published 7 марта, 02:58
Modified 7 марта, 03:00
Updated 7 марта, 03:00
«Инспекторы ДПС сейчас несут службу на перекрестке улиц Запольной и Миусской, призывая водителей сбавить скорость. Патрульный автомобиль ДПС со включенными проблесковыми маяками издалека видно с обеих сторон улицы», — пояснили в областной Госавтоинспекции.
На этом участке улицы Запольной и на улице 50 лет ВЛКСМ образовались колеи в дорожном покрытии. Для предупреждения аварий скорость ограничили до 40 км/ч и поставили соответствующие знаки. Но, по данным ГАИ, не все водители соблюдают их требования и снижают скорость.
После выпавшего снега эти участки стали еще опаснее, поэтому там выставили дежурных.
«Наш Город» сообщал о новых знаках на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени. На одной из самых загруженных улиц в Тюмени установили ограничение скорости до 40 км/ч, поскольку в дорожном покрытии образовались колеи из-за повышенной нагрузки.