ГАИ предупредила об опасной ситуации на дороге в центре Тюмени

На этом участке улицы Запольной и на улице 50 лет ВЛКСМ образовались колеи в дорожном покрытии. Для предупреждения аварий скорость ограничили до 40 км/ч и поставили соответствующие знаки. Но, по данным ГАИ, не все водители соблюдают их требования и снижают скорость.