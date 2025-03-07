Энергетики зарубили проект расширения Салаирского тракта

Posted 7 марта, 03:15
Published 7 марта, 03:15
Modified 7 марта, 03:17
Updated 7 марта, 03:17
Энергетики прислали проектировщику новые технические условия 21 февраля. Проектную документацию предстоит скорректировать для соблюдения этих требований.
«Проектировщик заинтересован сдать проект как можно быстрее, поэтому планируем получить положительное заключение в текущем году. Вопрос реализации объекта будет рассмотрен после получения положительного заключения госэкспертизы и оформления необходимых земельных участков», — рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области РБК Тюмень.
Салаирский тракт планируется расширить до четырех полос в ходе реконструкции дороги Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. На участке от развязки на пересечении с объездной дорогой до деревни Решетникова отремонтируют дорогу и улучшат инфраструктуру: добавят освещение, тротуары и велодорожки.
Как писал «Наш Город», стоимость дач на Салаирском тракте под Тюменью выросла заметнее всего за год. В других районах цены поднялись не так заметно, а тут подскочили на 100-300 тыс. рублей. Эксперты объяснили это активным развитием района: открытием магазинов, ремонтом дороги.