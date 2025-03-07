nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 03:15

Published 7 марта, 03:15

Modified 7 марта, 03:17

Updated 7 марта, 03:17

Энергетики зарубили проект расширения Салаирского тракта

Энергетики зарубили проект расширения Салаирского тракта

7 марта 2025, 03:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Документацию по расширению Салаирского тракта отправили на доработку из-за новых условий энергетиков. Власти надеются получить положительное заключение госэкспертизы до конца года.

Энергетики прислали проектировщику новые технические условия 21 февраля. Проектную документацию предстоит скорректировать для соблюдения этих требований.

Народные приметы на Тимофеев день: чего нельзя делать 6 марта
Узнать подробнее
«Проектировщик заинтересован сдать проект как можно быстрее, поэтому планируем получить положительное заключение в текущем году. Вопрос реализации объекта будет рассмотрен после получения положительного заключения госэкспертизы и оформления необходимых земельных участков», — рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области РБК Тюмень.

Салаирский тракт планируется расширить до четырех полос в ходе реконструкции дороги Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. На участке от развязки на пересечении с объездной дорогой до деревни Решетникова отремонтируют дорогу и улучшат инфраструктуру: добавят освещение, тротуары и велодорожки.

Войны маршруток: тюменские водители устроили разборки перед пассажирами
Узнать подробнее

Как писал «Наш Город», стоимость дач на Салаирском тракте под Тюменью выросла заметнее всего за год. В других районах цены поднялись не так заметно, а тут подскочили на 100-300 тыс. рублей. Эксперты объяснили это активным развитием района: открытием магазинов, ремонтом дороги.

Читайте также:
Пост с пользой — рецепты простых и вкусных постных блюд без мяса и яиц«Хотелось поесть» — клиент извинился за клевету перед тюменским курьеромВсе к их ногам — идеи душевных подарков тюменкам на 8 марта
#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Строительство#Тюменская область#Дороги#Ремонт дорог#Салаирский тракт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика