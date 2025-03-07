Энергетики зарубили проект расширения Салаирского тракта

Как писал «Наш Город», стоимость дач на Салаирском тракте под Тюменью выросла заметнее всего за год. В других районах цены поднялись не так заметно, а тут подскочили на 100-300 тыс. рублей. Эксперты объяснили это активным развитием района: открытием магазинов, ремонтом дороги.