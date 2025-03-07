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Posted 7 марта, 05:41

Published 7 марта, 05:41

Modified 7 марта, 05:43

Updated 7 марта, 05:43

Четыре кафе в Тюмени подавали блюда из опасного мяса

Четыре кафе в Тюмени подавали блюда из опасного мяса

7 марта 2025, 05:41
Фото: 1MI.
Проверка выявила мясо неизвестного происхождения в четырех кафе в Тюмени. Это опасное мясо использовали для приготовления шашлыка и шаурмы.

Россельхознадзор вновь нашел мясо небезопасное мясо в тюменском общепите. Купленные на стороне продукты подавали посетителям в шашлычной Mangal House, кафе Doner Lankon, Yarim varim и «Ташкент Тандыр Халяль».

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«Отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Предпринимателям ИП Агееву Р. С., ИП Карабашеву Д. А., ИП Файзуллоеву и ООО „Ирс“ выданы предостережения», — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области РБК Тюмень.

Заведения общепита в Тюменской области регулярно попадаются на использовании мяса неизвестного происхождения. В прошлом году тюменцы реже ходили в кафе и рестораны, но заплатили за блюда на 6% больше, чем годом ранее.

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