Четыре кафе в Тюмени подавали блюда из опасного мяса

Posted 7 марта, 05:41
Published 7 марта, 05:41
Modified 7 марта, 05:43
Updated 7 марта, 05:43
Россельхознадзор вновь нашел мясо небезопасное мясо в тюменском общепите. Купленные на стороне продукты подавали посетителям в шашлычной Mangal House, кафе Doner Lankon, Yarim varim и «Ташкент Тандыр Халяль».
«Отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Предпринимателям ИП Агееву Р. С., ИП Карабашеву Д. А., ИП Файзуллоеву и ООО „Ирс“ выданы предостережения», — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области РБК Тюмень.
Заведения общепита в Тюменской области регулярно попадаются на использовании мяса неизвестного происхождения. В прошлом году тюменцы реже ходили в кафе и рестораны, но заплатили за блюда на 6% больше, чем годом ранее.