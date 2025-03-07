Букет по цене ужина в ресторане: как не разориться на цветы для тюменок к 8 марта?

Posted 7 марта, 06:11
Published 7 марта, 06:11
Modified 7 марта, 06:45
Updated 7 марта, 06:45
Средняя цена букеты к 8 марта в Тюмени подскочила до 3500 рублей. Причем это не медианная сумма, чаще всего букеты именно по такой цене берут покупатели. Кстати, примерно столько же может стоить ужин на двоих в неплохом ресторане. К тому же эта сумма выше той, что тюменцы обычно тратят на основной подарок, такими данными поделились тюменские флористы.
«Многие сокрушаются, что будет — самое дорогое для праздника. На подарок многие тратят по 1500-2000 рублей, а букет берут в два раза дороже. Ну, а что поделать, такие нынче цены», — рассказала Анна, флорист одного из тюменских магазинов.
А почему так дорого? Как объяснили сотрудники цветочных, большая часть цветов в Тюмень завозится из-за рубежа — это Голландия, Эквадор, Колумбия, Кения. А потому валютные скачки отражаются на цене роз, хризантем и других импортных цветов. К тому же цветочную продукцию нам нужно еще как-то доставить, а логистика нынче дорогая. Ну и не стоит забывать о сезонности, когда спрос зашкаливает — поставщики поднимают цены. А потому сейчас эквадорские розы стоят от 179 до 360 рублей за штуку в зависимости от высоты.
Казалось бы, ну ладно с импортом, а что с нашими цветами? В России ведь выращивают розы. А вот тут тоже не все радужно: производство цветов в России активно развивается, но их выращивание — дело затратное. Отопление теплиц, удобрения, работа агрономов — всё это ложится в стоимость цветка. А потому розы отечественного производства не особо дешевле от 175 до 215 рублей за штуку. Но их максимальная высота 80 сантиметров, тогда как эквадорские цветы могут достигать 110 сантиметров.
«В среднем, цены на цветы выросли на 20-30%. Но все равно все разбирают, перед праздником деваться некуда», — рассказала флорист Виктория.
Так гладкие тюльпаны в тюменских цветочных стоят в среднем по 200 рублей за штучку, пионовидные дороже — 250 рублей. При этом 8 марта цены может подскочить еще выше, так как не все покупают цветы заранее, а для тех кто запоздал цветов останется меньше, а на фоне повышенного спроса растет цена.
Оказывается, если заказать цветы 1–4 марта, можно сэкономить до 15%! Цены часто взлетают за несколько дней до праздника. так букет можно купить заранее и хранить в холодильнике или оформить предзаказ в магазине.
Однако не все продумывают цветочный вопрос заранее, а потому есть и иные способы не потратить треть прожиточного минимума на букет. Флористы говорят, что классика 8 марта — это тюльпаны, но необязательно дарить именно их, особенно, если это не любимый цветок вашей женщины. Розы — классика, но кто сказал, что весенний букет должен состоять именно из них?
«Альстромерии, ирисы, ранункулюсы, герберы — они не только дешевле, но и выглядят оригинально. Плюс, они дольше стоят в вазе», — советует флорист Полина.
Так одна веточка альстромерии стоит около 250 рублей. На одной веточке может быть до 10 цветков. Так, собрав 3-5 веточек вместе можно собрать приличный букетик, который долго будет радовать получательницу.
Интересный вариант — смешанные букеты с разными цветами, которые создают яркую и свежую композицию, а стоят дешевле, чем классические розы. Также можно присмотреться к сезонным вариантам: например, тюльпаны, нарциссы и мимозы в это время выглядят особенно эффектно и обычно обходятся дешевле.
Важно также понимать, что флористические салоны часто делают огромные наценки на готовые букеты. Готовые композиции стоят дороже, потому что флористы добавляют туда декор и берут деньги за работу. Купите отдельные цветы и составьте букет самостоятельно — это будет дешевле и даже романтичнее! Добавьте немного зелени, красивую ленту — и вот у вас уникальный подарок, собранный с душой.
«Цветы с лентой — это сейчас очень можно и стильно. На самом деле не все понимают, что упаковочная бумага нужна только при дарении, получательница должна его снять, чтобы насладиться цветами и они дольше простояли. А потому лента — это не только экономия, но и нотка эстетики», — говорит флорист Анна.
Если уж совсем не хочется тратить деньги на дорогие букеты, подумайте о креативных альтернативах. Комнатное растение в горшке (оно проживет дольше одного дня!), шоколадный букет, фруктовая корзина — такие подарки могут обойтись дешевле и при этом быть необычными. К тому же, многие женщины оценят такой подарок больше, чем традиционные цветы, ведь он будет радовать их долгое время. К примеру, орхидея в красивом кашпо может стать не просто праздничным подарком, а настоящим украшением дома.
Да, цветы к 8 Марта в Тюмени в этом году подорожали, но это не повод расстраиваться. Немного хитрости — и можно купить шикарный букет без удара по кошельку. Главное — помнить, что внимание и забота важнее, чем розы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени Джейсон Стэтхэм и Артур Пирожков за деньги поздравляют с 8 Марта.