Ямал организовал в подшефной Волновахе турнир по самбо памяти Героя России

Добавим, шефство над Волновахским МО Ямал взял два с половиной года назад. За это время регион восстановил порядка 300 объектов и направил на освобожденную территорию почти шесть тысяч тонн гуманитарного груза. Кроме того, ЯНАО активно поддерживает развитие спорта в Волновахе. В минувшем году почти 200 детей из подшефного муниципалитета приняли участие в спортивных мероприятиях округа. Также регион-шеф регулярно передает городу новое оборудование и инвентарь для приема нормативов ГТО.