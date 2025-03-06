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Posted 6 марта, 09:31

Published 6 марта, 09:31

Modified 6 марта, 09:33

Updated 6 марта, 09:33

Ямал организовал в подшефной Волновахе турнир по самбо памяти Героя России

Ямал организовал в подшефной Волновахе турнир по самбо памяти Героя России

6 марта 2025, 09:31
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО.
Сюжет
Ямал
Состязания посвятили Владимиру Жоге.

В Волновахе ДНР состоялся турнир по самбо памяти Героя России Владимира Жоги. Состязания были организованы в центре единоборств «Северный характер», возведенном на подшефной территории ямальскими строителями. Первые крупные соревнования, прошедшие в спортивном комплексе, объединили более 100 детей из Донецка, Мариуполя, Мангуша, Амвросиевки и Волновахского муниципального округа.

Почетным гостем турнира стал полномочный представитель президента РФ в УФО Артем Жога — отец Владимира Жоги, погибшего три года назад в боях за Волноваху. Полпред возложил цветы к бюсту Героя России и принял участие в памятном мероприятии, которое состоялось в Доме молодежи, восстановленном Ямалом в феврале прошлого года.

Артем Жога подчеркнул, что участие в подобных соревнованиях — это опыт, благодаря которому даже самые маленькие дети могут совершенствовать свои спортивные навыки в единоборствах. Он выразил слова благодарности Ямалу за строительство спортивного комплекса, помощь в организации турнира и за восстановление территории.

Восстанавливаем Волноваху и видим, насколько ожесточенными были бои за город. Память о таких героях, как Владимир, сохраним навсегда — в новых объектах, победах в турнирах, названиях улиц, фильмах и благодарности спасенных ими людей, — сказал глава Ямала Дмитрий Артюхов.
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

В новый центр «Северный характер» переехали секции по греко-римской борьбе, боксу, вольной борьбе, рукопашному бою, тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. Всего в Волновахском муниципальном округе спортом занимаются 450 детей, причем больше половины из них — именно единоборствами.

Добавим, шефство над Волновахским МО Ямал взял два с половиной года назад. За это время регион восстановил порядка 300 объектов и направил на освобожденную территорию почти шесть тысяч тонн гуманитарного груза. Кроме того, ЯНАО активно поддерживает развитие спорта в Волновахе. В минувшем году почти 200 детей из подшефного муниципалитета приняли участие в спортивных мероприятиях округа. Также регион-шеф регулярно передает городу новое оборудование и инвентарь для приема нормативов ГТО.

#Общество#Спорт#Ямал#Россия#Гуманитарная помощь#Самбо#Единоборства#Турнир#Развитие спорта#Герой России
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