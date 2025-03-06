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Posted 6 марта, 05:00

Published 6 марта, 05:00

Modified 6 марта, 05:02

Updated 6 марта, 05:02

В Тюмени водители маршруток учинили скандал посреди города

Войны маршруток: тюменские водители устроили разборки перед пассажирами

6 марта 2025, 05:00
Фото: 1MI.

В Тюмени водители маршруток учинили скандал посреди города

Сюжет
Общественный транспорт
Тюменцы оказались свидетелями жесткой разборки между двумя водителями маршруток. Мужчины не поделили пассажиров, и дело едва не дошло до драки. Некоторые горожане видели и потасовки между водителями.

Инцидент произошел на остановке «Эрвье» в Тюмени. Один из очевидцев снял скандал на видео и опубликовал запись в соцсетях. Ролик быстро разошелся по городским пабликам и вызвал неоднозначную реакцию у горожан.

«Сейчас мое время, а люди к тебе садятся!» — упрекнул один водитель другого. Он даже вышел из своего автомобиля, чтобы сделать замечание «нарушителю» расписания.
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Очевидцы рассказали о том, что было за кадром: второй водитель, который так и не появился в кадре, подрезал маршрутку первого у самой остановки и собрал всех пассажиров.

Большинство тюменцев не очень лестно отозвалось о водителях, устроивших скандал, пока в салонах обоих машин сидели люди.

«Мы просто хотели доехать, а оказались зрителями боев без правил», «Наберут по объявлению клоунов», «Да они из-за этих гонок с остановок раньше положенного времени уезжают. Никакой управы на них нет. И все потому, что они частники», — написали горожане.
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Некоторые видели и более жесткие разборки между водителями маршруток. Несколько тюменцев назвали войной происходящее в сфере общественного транспорта.

«Это вы не видели, как они морды бьют друг другу на конечных остановках», «Раньше отец работал на маршрутке. Если по времени опоздал, то на конечной ему приходилось „отстегнуть“ другому водителю. И не мог забирать пассажиров с остановок».
«Вчера водитель автобуса 48 не хотел забирать, рванул с остановки, травмировал пассажира, а тут прям конкуренция. Наверно, мотивация у водителей автобусов и маршруток какая-то разная», «Бедные водилы, во всем им палки вставляют в колёса: время, выручка, из-за этого и аварии, торопятся, еще и пассажиры попадаются неугомонные. Вот теперь еще и между собой ругаются», — поделились впечатлениями тюменцы.

«Наш Город» писал, что водитель маршрутки насильно высадил пассажира на остановке и толкнул так, что мужчина упал в снег.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Общественный транспорт#Скандалы#Маршрутки
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