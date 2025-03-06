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Posted 6 марта, 05:44

Published 6 марта, 05:44

Modified 6 марта, 08:13

Updated 6 марта, 08:13

Волосатый шоколад не вызвал восторга у тюменцев

Волосатый шоколад не вызвал восторга у тюменцев

6 марта 2025, 05:44
Фото: 1MI.
Новый фуд-тренд «волосатый шоколад» дошел и до Тюмени. В сети Интернет появились предложения купить плитки из молочного шоколада с наполнителем, похожим на волосы.

Один из тюменских кондитеров в своем блоге предложил подписчикам попробовать сладость, сменившую на пике популярности дубайский шоколад. Первым объявление заметил паблик «Темы Тюмени».

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Сладость не вызвала у тюменцев особого восторга: в соцсетях новость собрала больше негативных реакций, чем положительных. Некоторые задались вопросом, не будет ли вкус такой плитки слишком приторным за счет сахарного наполнителя.

«Это не сахарная вата, это пишмание. Вата — это 100% сахар, а пишмание — смесь карамели и муки, вытянутая в нити. Карамели максимум 50%, поэтому не так сладко», — пояснили в комментариях.
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Сладость продается уже во многих регионах России. На популярном сайте объявлений опубликовано множество предложений о продаже шоколадных плиток из белого, розового или молочного шоколада с наполнителем с разными вкусами. Средний вес одной плитки — 130 г, а стоимость колеблется от 1 500 до 10 000 рублей.

Волосатый шоколад
Волосатый шоколад
Волосатый шоколад. Фото: сайт Авито

Ранее в Тюмени появился очередной фуд-тренд — замороженная малина в молочном и белом шоколаде. Но местные производители предлагают более экзотические сладости: шоколадные конфеты на минеральной воде, с водкой, с хреном, щучьей икрой.

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#Марина Коржина#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Шоколад#Кондитеры#Тренды#Тренды 2025
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