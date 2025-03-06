Волосатый шоколад не вызвал восторга у тюменцев

Сладость продается уже во многих регионах России. На популярном сайте объявлений опубликовано множество предложений о продаже шоколадных плиток из белого, розового или молочного шоколада с наполнителем с разными вкусами. Средний вес одной плитки — 130 г, а стоимость колеблется от 1 500 до 10 000 рублей.