Волосатый шоколад не вызвал восторга у тюменцев

Posted 6 марта, 05:44
Published 6 марта, 05:44
Modified 6 марта, 08:13
Updated 6 марта, 08:13
Один из тюменских кондитеров в своем блоге предложил подписчикам попробовать сладость, сменившую на пике популярности дубайский шоколад. Первым объявление заметил паблик «Темы Тюмени».
Сладость не вызвала у тюменцев особого восторга: в соцсетях новость собрала больше негативных реакций, чем положительных. Некоторые задались вопросом, не будет ли вкус такой плитки слишком приторным за счет сахарного наполнителя.
«Это не сахарная вата, это пишмание. Вата — это 100% сахар, а пишмание — смесь карамели и муки, вытянутая в нити. Карамели максимум 50%, поэтому не так сладко», — пояснили в комментариях.
Сладость продается уже во многих регионах России. На популярном сайте объявлений опубликовано множество предложений о продаже шоколадных плиток из белого, розового или молочного шоколада с наполнителем с разными вкусами. Средний вес одной плитки — 130 г, а стоимость колеблется от 1 500 до 10 000 рублей.