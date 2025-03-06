Власти намерены забрать у торговой компании историческое здание в центре Тюмени

Комитет требует изъять одноэтажное здание площадью более 164 квадратных метров и земельный участок. В последующем землю и здание планируют выставить на торги. В качестве третьих лиц к участию привлечены департамент имущественных отношений Тюменской области, межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области.