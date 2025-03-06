Власти намерены забрать у торговой компании историческое здание в центре Тюмени

Posted 6 марта, 04:52
Published 6 марта, 04:52
Modified 6 марта, 04:54
Updated 6 марта, 04:54
По данным ведомства, компания «Су25», являющаяся собственником имущества, принятого на государственную охрану и включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, не выполняет требования по сохранению данного объекта.
Комитет требует изъять одноэтажное здание площадью более 164 квадратных метров и земельный участок. В последующем землю и здание планируют выставить на торги. В качестве третьих лиц к участию привлечены департамент имущественных отношений Тюменской области, межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области.
По данным, указанным в картотеке арбитражных дел, заседание по делу об изъятии состоится 20 марта 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что департамент имущественных отношений Тюменской области подал в Арбитражный суд иск к ООО «Теннис-палас» с требованием изъять долгострой по улице Логунова путем продажи с публичных торгов. Причиной подачи иска является несоблюдение сроков завершения работ по строительству ООО «Теннис-палас».