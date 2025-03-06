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Posted 6 марта, 04:52

Published 6 марта, 04:52

Modified 6 марта, 04:54

Updated 6 марта, 04:54

У тюменской торговой компании хотят забрать здание в центре города

Власти намерены забрать у торговой компании историческое здание в центре Тюмени

6 марта 2025, 04:52
Фото: 2 ГИС.

У тюменской торговой компании хотят забрать здание в центре города

Сюжет
Суд
Власти Тюменской области намерены лишить компания «Су25» здания станции «Тура», расположенного по улице Пристанской, 13. В арбитражный суд с иском об изъятии обратился комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

По данным ведомства, компания «Су25», являющаяся собственником имущества, принятого на государственную охрану и включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, не выполняет требования по сохранению данного объекта.

Фото: https://kad.arbitr.ru

Комитет требует изъять одноэтажное здание площадью более 164 квадратных метров и земельный участок. В последующем землю и здание планируют выставить на торги. В качестве третьих лиц к участию привлечены департамент имущественных отношений Тюменской области, межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области.

По данным, указанным в картотеке арбитражных дел, заседание по делу об изъятии состоится 20 марта 2025 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что департамент имущественных отношений Тюменской области подал в Арбитражный суд иск к ООО «Теннис-палас» с требованием изъять долгострой по улице Логунова путем продажи с публичных торгов. Причиной подачи иска является несоблюдение сроков завершения работ по строительству ООО «Теннис-палас».

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