Владелец автопоезда, попавшего в ДТП под Тюменью, выплатит пострадавшему 1,5 млн руб

Posted 6 марта, 15:12
Published 6 марта, 15:12
Modified 6 марта, 15:14
Updated 6 марта, 15:14
Дело о тяжелом ДТП было возбуждено еще весной 2023 года. Водитель автопоезда Александр Ш., взяв в аренду у частного лица тягач с прицепом, двигался по трассе Екатеринбург-Тюмень. Выехав на встречку он столкнулся с другим грузовиком, водитель которого получил повреждения.
У пострадавшего диагностировали различные переломы, повреждения, множественные ушибы и шоковое состояние 3 степени, что привело к серьезному лечению и долгому восстановительному процессу.
Суд Свердловской области, где рассматривалось дело, признал Александра Ш. виновным в совершении ДТП с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы. Пострадавший, в свою очередь, просил суд взыскать в качестве моральной компенсации с виновника аварии — 1,5 млн рублей, а с владельца авто — два млн рублей.
Однако судебным решением водитель был освобожден от выплаты, а компенсация в размере 1,5 млн рублей присуждена хозяину тягача.
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