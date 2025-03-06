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Posted 6 марта, 15:12

Published 6 марта, 15:12

Modified 6 марта, 15:14

Updated 6 марта, 15:14

Владельцу тягача, попавшего в ДТП под Тюменью, придется выплатить 1,5 млн рублей пострадавшему

Владелец автопоезда, попавшего в ДТП под Тюменью, выплатит пострадавшему 1,5 млн руб

6 марта 2025, 15:12
Фото: nashgorod.ru. Владельцу тягача, попавшего в ДТП под Тюменью, придется выплатить 1,5 млн рублей пострадавшему
Сюжет
ДТП
Владелец тягача, которого не было за рулем во время ДТП, обязан выплатить пострадавшему компенсацию. Такое решение вынес суд после долгого разбирательства дела.

Дело о тяжелом ДТП было возбуждено еще весной 2023 года. Водитель автопоезда Александр Ш., взяв в аренду у частного лица тягач с прицепом, двигался по трассе Екатеринбург-Тюмень. Выехав на встречку он столкнулся с другим грузовиком, водитель которого получил повреждения.

У пострадавшего диагностировали различные переломы, повреждения, множественные ушибы и шоковое состояние 3 степени, что привело к серьезному лечению и долгому восстановительному процессу.

Суд Свердловской области, где рассматривалось дело, признал Александра Ш. виновным в совершении ДТП с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы. Пострадавший, в свою очередь, просил суд взыскать в качестве моральной компенсации с виновника аварии — 1,5 млн рублей, а с владельца авто — два млн рублей.

Однако судебным решением водитель был освобожден от выплаты, а компенсация в размере 1,5 млн рублей присуждена хозяину тягача.

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