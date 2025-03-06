Владелец автопоезда, попавшего в ДТП под Тюменью, выплатит пострадавшему 1,5 млн руб

Суд Свердловской области, где рассматривалось дело, признал Александра Ш. виновным в совершении ДТП с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы. Пострадавший, в свою очередь, просил суд взыскать в качестве моральной компенсации с виновника аварии — 1,5 млн рублей, а с владельца авто — два млн рублей.