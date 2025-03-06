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Posted 6 марта, 07:35

Published 6 марта, 07:35

Modified 6 марта, 07:57

Updated 6 марта, 07:57

В Тюмень с концертом 18+ едет известный ведущий Дмитрий Губерниев

Вдарим рок! В Тюмень с концертом 18+ едет известный ведущий Дмитрий Губерниев

6 марта 2025, 07:35
Фото: тг-канал Реальный Губер.

В Тюмень с концертом 18+ едет известный ведущий Дмитрий Губерниев

В Тюмень на следующей неделе с концертом приедет рок-группа Guber Band, солистом которой является известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев. Выступление запланировано на 14 марта.
«В Тюмени на следующей неделе увидимся не только на биатлоне! Концерт Guber Band и встреча с болельщиками в Brooklyn Bowl», — сообщил Дмитрий Губерниев в своем тг-канале.
Фото: тг-канал Реальный Губер

Заметим, что концертное музыкальный коллектив Guber Band даст в областной столице уже не в первый раз — в 2024 выступление состоялось в марте, в 2023 году в марте и декабре, в 2022 — в марте. Следует заметить, что все концерты проходили с аншлагом.

Кстати, коллектив музыкальной группы изначально начал формироваться именно в Тюмени — в городском баре «Авиатор». Первоначальное название группы было довольно броским — «Тюменский куннилингус».

«Мы довольно часто в биатлонных городах этим занимались, я устраивал творческие вечера и в Чайковском, и в Ханты-Мансийске, и, конечно, в Тюмени. Так и пришла идея создать группу. Изначально мы назывались „Тюменский куннилингус“. Но позже решили взять более строгое название — Guber band. У нас оригинальный сет-лист, такого нет ни у кого. Мы делаем аранжировки известных песен, сейчас пишем свои. Каждый раз на наших выступлениях очень душевная атмосфера», — рассказывал Губерниев ранее изданию «Матч».

Сегодня в арсенале Guber Band имеются уже музыкальные пластинки. По словам спортивного комментатора, диски он реализовывает среди друзей.

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Напомним, в Тюмени с 13 по 16 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» состоится Чемпионат России по биатлону. За медали будут бороться лучшие спортсмены из России и Республики Беларусь.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Концерты#Дмитрий Губерниев
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