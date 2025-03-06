Вдарим рок! В Тюмень с концертом 18+ едет известный ведущий Дмитрий Губерниев

Posted 6 марта, 07:35
Published 6 марта, 07:35
Modified 6 марта, 07:57
Updated 6 марта, 07:57
«В Тюмени на следующей неделе увидимся не только на биатлоне! Концерт Guber Band и встреча с болельщиками в Brooklyn Bowl», — сообщил Дмитрий Губерниев в своем тг-канале.
Заметим, что концертное музыкальный коллектив Guber Band даст в областной столице уже не в первый раз — в 2024 выступление состоялось в марте, в 2023 году в марте и декабре, в 2022 — в марте. Следует заметить, что все концерты проходили с аншлагом.
Кстати, коллектив музыкальной группы изначально начал формироваться именно в Тюмени — в городском баре «Авиатор». Первоначальное название группы было довольно броским — «Тюменский куннилингус».
«Мы довольно часто в биатлонных городах этим занимались, я устраивал творческие вечера и в Чайковском, и в Ханты-Мансийске, и, конечно, в Тюмени. Так и пришла идея создать группу. Изначально мы назывались „Тюменский куннилингус“. Но позже решили взять более строгое название — Guber band. У нас оригинальный сет-лист, такого нет ни у кого. Мы делаем аранжировки известных песен, сейчас пишем свои. Каждый раз на наших выступлениях очень душевная атмосфера», — рассказывал Губерниев ранее изданию «Матч».
Сегодня в арсенале Guber Band имеются уже музыкальные пластинки. По словам спортивного комментатора, диски он реализовывает среди друзей.
Напомним, в Тюмени с 13 по 16 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» состоится Чемпионат России по биатлону. За медали будут бороться лучшие спортсмены из России и Республики Беларусь.