Вдарим рок! В Тюмень с концертом 18+ едет известный ведущий Дмитрий Губерниев

Заметим, что концертное музыкальный коллектив Guber Band даст в областной столице уже не в первый раз — в 2024 выступление состоялось в марте, в 2023 году в марте и декабре, в 2022 — в марте. Следует заметить, что все концерты проходили с аншлагом.