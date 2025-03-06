В Тюмени закроют известный горячий источник

В будние дни стоимость входа для детей (от 5 лет) и взрослых составляет от 600 до 1200 рублей, в выходные дни — от 700 до 1900 рублей (каждое воскресенье 1 ребенок в семье до 12 лет имеет право на бесплатной посещение б/о). В эту цену входят посещение бассейна, банного комплекса, аренда шезлонгов.