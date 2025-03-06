В Тюмени закроют известный горячий источник

Posted 6 марта, 05:58
Published 6 марта, 05:58
Modified 6 марта, 06:12
Updated 6 марта, 06:12
«Переносим большое закрытие на август и до конца лета работаем в обычном режиме. С 21 по 25 апреля база отдыха будет закрыта в связи с проведением генеральной уборки», — сообщили представители «Волны».
Изначально на реконструкцию базу отдыха «Волна» планировали закрыть с середины апреля до середины июня. Сообщалось, что в течение двух месяцев термальный комплекс работать не будет, а после открытия гостей будут ждать обновленные бассейн и банный комплекс.
Заметим, что база отдыха «Волна» у тюменцев пользуется большой популярностью — до термального комплекса удобно добираться, в том числе на общественном транспорте, а цены демократичные.
В будние дни стоимость входа для детей (от 5 лет) и взрослых составляет от 600 до 1200 рублей, в выходные дни — от 700 до 1900 рублей (каждое воскресенье 1 ребенок в семье до 12 лет имеет право на бесплатной посещение б/о). В эту цену входят посещение бассейна, банного комплекса, аренда шезлонгов.
«Если вы хотите отдохнуть от городской суеты и домашней рутины, то тут стоит побывать. Тихий, спокойный отдых. Рядом лес, свежий воздух», — делятся отзывами в 2 ГИС тюменцы.
«Неплохо, в городе, среди домов, маленький кусочек рая зимой. Вода чистая и приятная по ощущениям. Кухня скромная, но приемлемая по цене», — отмечает Виктор.
«Замечательный горячий источник. Очень удобно, что он находится в нескольких минутах езды от центра города. Чисто, красиво. Просторный бассейн с горячей минеральной водой», — сообщила Лариса В.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Дубровное до конца 2027 года построят новую базу отдыха с бассейном с минеральной водой. Стоимость реализации данного проекта оценивается в 700 миллионов рублей.