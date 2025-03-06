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Posted 6 марта, 05:58

Published 6 марта, 05:58

Modified 6 марта, 06:12

Updated 6 марта, 06:12

В Тюмени на ремонт закроют известный горячий источник

В Тюмени закроют известный горячий источник

6 марта 2025, 05:58
Фото: 1MI.

В Тюмени на ремонт закроют известный горячий источник

Временно в конце лета прекратит работать термальный источник «Волна» — в августе там будут проводить ремонтные работы. Они продлятся в течение двух месяцев. Об этом сообщили представители базы отдыха на официальной станице в ВК.
«Переносим большое закрытие на август и до конца лета работаем в обычном режиме. С 21 по 25 апреля база отдыха будет закрыта в связи с проведением генеральной уборки», — сообщили представители «Волны».

Изначально на реконструкцию базу отдыха «Волна» планировали закрыть с середины апреля до середины июня. Сообщалось, что в течение двух месяцев термальный комплекс работать не будет, а после открытия гостей будут ждать обновленные бассейн и банный комплекс.

Заметим, что база отдыха «Волна» у тюменцев пользуется большой популярностью — до термального комплекса удобно добираться, в том числе на общественном транспорте, а цены демократичные.

В будние дни стоимость входа для детей (от 5 лет) и взрослых составляет от 600 до 1200 рублей, в выходные дни — от 700 до 1900 рублей (каждое воскресенье 1 ребенок в семье до 12 лет имеет право на бесплатной посещение б/о). В эту цену входят посещение бассейна, банного комплекса, аренда шезлонгов.

«Если вы хотите отдохнуть от городской суеты и домашней рутины, то тут стоит побывать. Тихий, спокойный отдых. Рядом лес, свежий воздух», — делятся отзывами в 2 ГИС тюменцы.
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«Неплохо, в городе, среди домов, маленький кусочек рая зимой. Вода чистая и приятная по ощущениям. Кухня скромная, но приемлемая по цене», — отмечает Виктор.
«Замечательный горячий источник. Очень удобно, что он находится в нескольких минутах езды от центра города. Чисто, красиво. Просторный бассейн с горячей минеральной водой», — сообщила Лариса В.
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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Дубровное до конца 2027 года построят новую базу отдыха с бассейном с минеральной водой. Стоимость реализации данного проекта оценивается в 700 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Горячий источник#База отдыха#Термальные источники
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