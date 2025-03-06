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Posted 6 марта, 11:32

Published 6 марта, 11:32

Modified 6 марта, 17:51

Updated 6 марта, 17:51

Тюменская налоговая продолжает заваливать исками «Металлстройторг»

В Тюмени продолжают прессовать компанию олигарха, избежавшую банкротства

6 марта 2025, 11:32
Фото: 1MI. Тюменская налоговая продолжает заваливать исками «Металлстройторг»
Компания тюменского олигарха, которая избежала банкротства, снова получила иск. Арбитражный суд будет рассматривать новое судебное производство должника, истцом по которому стала налоговая служба.

Как известно, компания «Металлстройторг», имеющая связь через бенефициаров с холдингом «Арсиб», принадлежащим миллиардеру Самвелу Степаняну, снова переступит порог суда. Инициатором нового разбирательства стала Федеральная налоговая служба №14 по Тюменской области.

Буквально в феврале суд прекратил производство дела, истцом которого были налоговые органы, как фискалы снова предъявила претензии. В картотеке Административного суда заявление зарегистрировано от 5 марта и на данный момент предъявляемая сумма не известна.

Однако, данные СБИС говорят о долге «Металлстройторг» в размере 234,6 миллиона рублей перед муниципальным бюджетом и почти 180 млн рублей по исковым производствам.

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Ранее «Наш Город» рассказывал, что тюменская компания, связанная с миллиардером Самвелом Степаняном, избежала банкротства.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Бизнес#Арбитражный суд Тюменской области#Налоговая служба#Налог
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