В Тюмени продолжают прессовать компанию олигарха, избежавшую банкротства

Posted 6 марта, 11:32
Published 6 марта, 11:32
Modified 6 марта, 17:51
Updated 6 марта, 17:51
Как известно, компания «Металлстройторг», имеющая связь через бенефициаров с холдингом «Арсиб», принадлежащим миллиардеру Самвелу Степаняну, снова переступит порог суда. Инициатором нового разбирательства стала Федеральная налоговая служба №14 по Тюменской области.
Буквально в феврале суд прекратил производство дела, истцом которого были налоговые органы, как фискалы снова предъявила претензии. В картотеке Административного суда заявление зарегистрировано от 5 марта и на данный момент предъявляемая сумма не известна.
Однако, данные СБИС говорят о долге «Металлстройторг» в размере 234,6 миллиона рублей перед муниципальным бюджетом и почти 180 млн рублей по исковым производствам.
Ранее «Наш Город» рассказывал, что тюменская компания, связанная с миллиардером Самвелом Степаняном, избежала банкротства.