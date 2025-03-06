В Тюмени подорожало молоко. Цена на самое дешевое поднялась на 20%

В начале декабря 2024 года в гипермаркетах Тюмени стоимость литра пастеризованного молока жирностью 2,5% варьировалась от 68,90 рублей до 109 рублей. Самое недорогое, «Ситниковское» и «Ирбитское» в мягких упаковках, продавали по цене не более 73 рублей. Сегодня «Ситниковское» и «Ирбитское» 2,5% жирности стоит уже минимум 80-90 рублей — это на 7-20% дороже, чем в конце 2024 года.