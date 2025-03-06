В Тюмени подорожало молоко. Цена на самое дешевое поднялась на 20%

Posted 6 марта, 08:46
Published 6 марта, 08:46
Modified 6 марта, 08:48
Updated 6 марта, 08:48
В тюменских магазинах, как выяснил «Наш Город», цены изменились более существенно, чем говорит Росстат.
В начале декабря 2024 года в гипермаркетах Тюмени стоимость литра пастеризованного молока жирностью 2,5% варьировалась от 68,90 рублей до 109 рублей. Самое недорогое, «Ситниковское» и «Ирбитское» в мягких упаковках, продавали по цене не более 73 рублей. Сегодня «Ситниковское» и «Ирбитское» 2,5% жирности стоит уже минимум 80-90 рублей — это на 7-20% дороже, чем в конце 2024 года.
«Талицкое молоке», «Село Зеленое» сегодня в гипермаркетах продают за 100 рублей и более. Также за сотню перевалила стоимость таких марок молока, как «Домик в деревне», «Простоквашино», «Золотые луга».
Также выросли цены и на сливочное масло — только за последнюю неделю данный продукт подорожал на 0,3%, с декабря стоимость масла выросла более чем на 10 рублей. Средняя цена пачки весом 180 граммов и жирностью 82,5% составляет 249-300 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени свежие огурцы подорожали до 500 рублей за килограмм. За такую цену продают короткоплодные огурцы, выращенные в тепличном хозяйстве.