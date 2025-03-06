В Тюмени острая ситуация на дороге привела к массовой аварийности

Сегодня, 6 марта, из-за аварийной обстановки, связанной с погодой, на ул. Республики 52 произошло тройное столкновение машин, которые не соблюдали дистанцию. В результате ДТП пострадал один человек. Еще две аварии, произошедшие ул. Запольной 9 и Мельникайте 126, также привели к травмам людей.