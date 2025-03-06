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Posted 6 марта, 11:52

Published 6 марта, 11:52

Modified 6 марта, 11:54

Updated 6 марта, 11:54

Аварийная ситуация на дороге в Тюмени

В Тюмени острая ситуация на дороге привела к массовой аварийности

6 марта 2025, 11:52
Фото: Госавтоинспекция Тюмени. Аварийная ситуация на дороге в Тюмени
Сюжет
ДТП
Изменения погоды в Тюмени привели к трем ДТП, в котором есть пострадавшие люди. Начальник Госавтоинспекции рассказал о ситуации на дороге.

Сегодня, 6 марта, из-за аварийной обстановки, связанной с погодой, на ул. Республики 52 произошло тройное столкновение машин, которые не соблюдали дистанцию. В результате ДТП пострадал один человек. Еще две аварии, произошедшие ул. Запольной 9 и Мельникайте 126, также привели к травмам людей.

ДТП в Тюмени
ДТП в Тюмени. Фото: Госавтоинспекция Тюмени

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер предупредил автомобилистов о том, что на дорогах по прежнему скользко. Переменчивость температуры, потепление днем и похолодание ночью, создают опасную обстановку для всех транспортов.

«Я призываю участников движения к осторожности и повышенному вниманию. Выбирайте скорость с учетом нестабильной погоды, не меняйте пока резину и избегайте резких маневров на дорогах», — советует Андрей Миллер.
ДТП в Тюмени
ДТП в Тюмени. Фото: Госавтоинспекция Тюмени
Пассажирский автобус в центре Тюмени столкнулся с автомобилем. Фото
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Ранее «Наш Город» рассказывал о лобовом смертельном ДТП на трассе Тюмень-ХМАО, с участием автобуса и легковушки.

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#Эмилия Шпилева#Общество#ДТП#ГИБДД#Авто
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