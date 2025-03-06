В Тюмени острая ситуация на дороге привела к массовой аварийности

Posted 6 марта, 11:52
Published 6 марта, 11:52
Modified 6 марта, 11:54
Updated 6 марта, 11:54
Сегодня, 6 марта, из-за аварийной обстановки, связанной с погодой, на ул. Республики 52 произошло тройное столкновение машин, которые не соблюдали дистанцию. В результате ДТП пострадал один человек. Еще две аварии, произошедшие ул. Запольной 9 и Мельникайте 126, также привели к травмам людей.
Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер предупредил автомобилистов о том, что на дорогах по прежнему скользко. Переменчивость температуры, потепление днем и похолодание ночью, создают опасную обстановку для всех транспортов.
«Я призываю участников движения к осторожности и повышенному вниманию. Выбирайте скорость с учетом нестабильной погоды, не меняйте пока резину и избегайте резких маневров на дорогах», — советует Андрей Миллер.
Ранее «Наш Город» рассказывал о лобовом смертельном ДТП на трассе Тюмень-ХМАО, с участием автобуса и легковушки.