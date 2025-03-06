В Тюмени неизвестный мужчина преследовал школьницу

Posted 6 марта, 09:31
Published 6 марта, 09:31
Modified 6 марта, 11:38
Updated 6 марта, 11:38
«3 марта к моей дочери, ученице 4 класса, пытался пристать неизвестный мужчина. Он шел за ней, кричал в след о том, чтобы она помогла найти ему какой-то адрес, дочь ускорила шаг, мужчина начал кричать „Але, я с кем разговариваю…“. В итоге ребенок бегом бежал до дома. Мы живем в частном секторе, дочь учится в школе №30, и ежедневно ходит в школу и обратно через частный сектор и парк. На данном участке нет ни одной камеры наблюдения, наш участок частного сектора никак не патрулируется, хотя в нашем радиусе две общеобразовательные школы: №30 и №49», — сообщила тюменка.
В комментариях под опубликованным постом горожане предположили, что преследовавший ребенка мужчина, возможно, маньяк или мигрант, который плохо ориентируется в тюменских улицах.
«В этом районе вообще опасно ходить. И действительно там нет камер видеонаблюдения. Кроме того, частенько на самовыгул хозяева частных домов отпускают своих собак», — отметила Оксана И.
Мама девочки сообщила, что уже обратилась с заявлением в отделение полиции. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, комментарии ожидаются.
Добавлено в 16:35: В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, после чего произошедшему будет дана правовая оценка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 17-летний подросток напал на медсестру в ОКБ №2. По данным очевидцев, тюменец находился в состоянии опьянения. В настоящее время в отношении хулигана возбуждено уголовное дело.