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Posted 6 марта, 09:31

Published 6 марта, 09:31

Modified 6 марта, 11:38

Updated 6 марта, 11:38

В Тюмени неизвестный мужчина преследовал школьницу

В Тюмени неизвестный мужчина преследовал школьницу

6 марта 2025, 09:31
Фото: 1MI.
Инцидент произошел 3 марта в районе перекрестка улицы Ленинградская — Степная. Об этом сообщила мама девочки в социальных сетях.
«3 марта к моей дочери, ученице 4 класса, пытался пристать неизвестный мужчина. Он шел за ней, кричал в след о том, чтобы она помогла найти ему какой-то адрес, дочь ускорила шаг, мужчина начал кричать „Але, я с кем разговариваю…“. В итоге ребенок бегом бежал до дома. Мы живем в частном секторе, дочь учится в школе №30, и ежедневно ходит в школу и обратно через частный сектор и парк. На данном участке нет ни одной камеры наблюдения, наш участок частного сектора никак не патрулируется, хотя в нашем радиусе две общеобразовательные школы: №30 и №49», — сообщила тюменка.

В комментариях под опубликованным постом горожане предположили, что преследовавший ребенка мужчина, возможно, маньяк или мигрант, который плохо ориентируется в тюменских улицах.

«В этом районе вообще опасно ходить. И действительно там нет камер видеонаблюдения. Кроме того, частенько на самовыгул хозяева частных домов отпускают своих собак», — отметила Оксана И.

Мама девочки сообщила, что уже обратилась с заявлением в отделение полиции. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, комментарии ожидаются.

Добавлено в 16:35: В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, после чего произошедшему будет дана правовая оценка.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 17-летний подросток напал на медсестру в ОКБ №2. По данным очевидцев, тюменец находился в состоянии опьянения. В настоящее время в отношении хулигана возбуждено уголовное дело.

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