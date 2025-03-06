В Тюмени Джейсон Стэтхэм и Артур Пирожков за деньги поздравляют с 8 Марта

До сих пор не знаете, что подарить на 8 Марта? Достаточно зайти на сайт с объявлениями в Тюмени и выбрать известного певца или блогера, который поздравит любимую женщину. Осталось только выбрать, кто это будет — Баста, Артур Пирожков, Стас Михайлов или сам президент России Владимир Путин.

В Тюмени живет много креативщиков, которые могут решить проблему с оригинальным подарком на Международный женский день. Необычные предложения можно встретить в объявлениях на Авито с предложением персонального поздравления от «звезды». Хотя такой презент часто создается с использованием искусственного интеллекта и носит шуточную форму, спрос такую услугу пользуется большой популярностью. Джейсон Стэтхэм и Илон Маск выучат русский язык Международный женский день знаком не только жительница Тюмени, но и звездам мировой величины. Самые известные люди, среди которых Илон Маск, Криштиану Роналду, Джейсон Стетхем или Эминем без проблем выучат русский язык и поздравят любимых женщин с 8 Марта. Организовать такой подарок можно как при помощи голосового сообщения, так и видео, которые создаются при помощи искусственного интеллекта. Стоимость услуги — от 600 рублей. Фото: avito.ru Большой и горячий привет из Африки Иностранцы креативно подошли к 8 Марта в России и предлагают в качестве красивого подарка привет из Африки. Красивые и спортивно сложенные молодые парни снимают видеопоздравления на все праздники, в том числе дни рождения, свадьбы, юбилеи и даже создают корпоративные ролики. Цена услуги — договорная, от 1000 рублей. Теперь кто-то из тюменок может похвастаться, что ее поздравляло настоящее племя африканцев. Фото: avito.ru Видеопоздравление от Владимира Путина Еще одна креативная идея — поздравление от Президента России Владимира Путина. Услуга стоит всего от 449 рублей. В тексте объявления честно написано, что ролик создается при помощи нейросети, но генераторы обещают реалистичную мимику и похожий голос. Также они могут воспроизвести изображение и голосовое поздравление от Тимати, Павла Воли, Гарика Харламова и Дмитрия Нагиева. Сделать такой подарок обещают всего за час. Фото: avito.ru Личный визит Артура Пирожкова Звезда может не только поздравить в видеообращении, но и неожиданно заявиться на праздник. Владелец объявления предлагает для корпоратива или домашнего вечера ростовую куклу, которая примет любое обличие. Это может быть Артуp Пирожков, Стас Михайлов, Сергей Жуков, Супеp Жорик, Стаc Костюшкин, Леонид Агутин, Юрий Шатунов и Григорий Лепс. Стоимость такой услуги — от 3,5 тысяч рублей за 15-минутное поздравление, и 10 тысяч рублей за получасовое выступление с фотосессией. Но если российскими звездами не удивить, тюменцам предлагают более экзотические варианты — Шоколадный Антонио или Наоми. Необычное поздравление женщин Тюмени с 8 Марта . Фото: avito.ru 300 тысяч тюльпанов: фоторепортаж из места, обеспечивающего цветами всю Тюмень Узнать подробнее Ранее «Наш Город» рассказывал, какие душевные подарки можно преподнести женщинам на 8 Марта. Читайте также: В Тюмени открыли продажи тюльпанов по заоблачным ценам Вместо тысячи слов. Быстрые и изящные рецепты для романтического ужина 14 февраля Очищение души и тела: что можно и нельзя делать на Крещение?