Тюменцы взбунтовались против ритуальных памятников у себя в доме

Posted 6 марта, 12:27
Published 6 марта, 12:27
Modified 6 марта, 12:30
Updated 6 марта, 12:30
У тюменцев, проживающих по улице Дружбы, 75 на первом этаже дома появился арендатор. Однако это не сетевой магазин с продуктами, а компания Granit, производящая памятники на заказ. На фасаде офиса располагается большая вывеска с соответствующим названием.
Как рассказал в 72.ru Евгений Яременко, который возмущен таким соседством, нормы жилищного законодательства запрещают размещать ритуальные услуги в МКД и не ближе 100 метров к жилому дому. Но куда обращаться с жалобой — никто не знает.
В гранитовой компании дали пояснения и рассказали, что они занимаются производством, а не похоронами или ритуальными услугами. Организация только открылась и повесила вывеску, пока не набрав клиентов.
Как пояснил юрист изданию, если организация имеет статус мастерской, а не магазина, она могла обойти закон о запрете расположения подобных объектов в жилом массиве. Поэтому их деятельность может быть вполне законной.