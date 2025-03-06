Тюменцы взбунтовались против ритуальных памятников у себя в доме

У тюменцев, проживающих по улице Дружбы, 75 на первом этаже дома появился арендатор. Однако это не сетевой магазин с продуктами, а компания Granit, производящая памятники на заказ. На фасаде офиса располагается большая вывеска с соответствующим названием.