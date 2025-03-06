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Posted 6 марта, 12:27

Published 6 марта, 12:27

Modified 6 марта, 12:30

Updated 6 марта, 12:30

Тюменцы не довольны своими арендаторами, которые производят памятники

Тюменцы взбунтовались против ритуальных памятников у себя в доме

6 марта 2025, 12:27
Фото: nashgorod.ru. Тюменцы не довольны своими арендаторами, которые производят памятники
Жители многоквартирного дома недовольны, что их соседи продают памятники на кладбище. Однако у организации совсем другое мнение.

У тюменцев, проживающих по улице Дружбы, 75 на первом этаже дома появился арендатор. Однако это не сетевой магазин с продуктами, а компания Granit, производящая памятники на заказ. На фасаде офиса располагается большая вывеска с соответствующим названием.

Как рассказал в 72.ru Евгений Яременко, который возмущен таким соседством, нормы жилищного законодательства запрещают размещать ритуальные услуги в МКД и не ближе 100 метров к жилому дому. Но куда обращаться с жалобой — никто не знает.

В гранитовой компании дали пояснения и рассказали, что они занимаются производством, а не похоронами или ритуальными услугами. Организация только открылась и повесила вывеску, пока не набрав клиентов.

Как пояснил юрист изданию, если организация имеет статус мастерской, а не магазина, она могла обойти закон о запрете расположения подобных объектов в жилом массиве. Поэтому их деятельность может быть вполне законной.

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Ранее «Наш Город» рассказывал, что тюменка получила штраф за попытку узаконить «сарай».

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#Эмилия Шпилева#Общество#Тюмень#Законы#Собственники жилья#Аренда офисов#Жилищный кодекс#Ритуальные услуги
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