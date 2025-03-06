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Posted 6 марта, 05:23

Published 6 марта, 05:23

Modified 6 марта, 05:25

Updated 6 марта, 05:25

Тюменский рынок могут покинуть слабые риелторы из-за падения продаж

Тюменцы перестали пользоваться услугами риелторов

6 марта 2025, 05:23
Фото: 1MI.

Тюменский рынок могут покинуть слабые риелторы из-за падения продаж

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Недвижимость
С начала года в областной столице число сделок по покупке жилья с привлечением риелторов сократилось на 40%. Это произошло из-за общего снижения количества совершаемых сделок, сообщила аналитик Российской Гильдии Риелторов (РГР) Светлана Молодкина.

По словам президента РГР Артемия Шурыгина, падение активности на рынке недвижимости отразилось и на заработке риелторов — их доходы существенно сократились, пишет РБК Тюмень. В 2024 году заработок тюменских риелторов снизился на 30%.

«Комиссионное вознаграждение риелтора в процентном отношении чаще всего зависит от стоимости объектов. Стоимость недвижимости не снижается, но количество сделок в связи с низким уровнем спроса и недоступностью ипотеки снизилось на 20-50% в зависимости от сегмента и локации, поэтому наблюдается снижение заработков у специалистов. Отчасти сегодня проходит очищение рынка от слабых игроков», — отметил Артемий Шурыгин.

По его мнению, сегодня специалистам по продаже недвижимости для того, чтобы зарабатывать, нужно уметь быстро адаптироваться к новым реалиям рынка, выстраивать грамотно свою работу. А для этого требуются профессионализм и крепкие нервы.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени заработали на платных парковках за два первых месяца 2025 года более 20 миллионов рублей. До конца года администрация города намерена получить от работы платных паркингов 120,6 миллиона рублей.

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