Тюменские товары заняли отдельную витрину на Ozon

На тюменской витрине уже представлено более 650 товаров в категориях «дом и сад», «продукты питания», «товары для животных», аксессуары», «красота и здоровье», «бытовая химия и гигиена». В разделе продуктов можно найти сладости, ягоды, дикоросы, растительное масло, мясную продукцию компании «Согласие», снэки, хлебцы, кофе.