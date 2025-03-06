Тюменские товары заняли отдельную витрину на Ozon

Posted 6 марта, 03:27
Published 6 марта, 03:27
Modified 6 марта, 03:29
Updated 6 марта, 03:29
«Запуск региональной витрины „Сделано в Тюменской области“ — это отличная возможность локальным производителям заявить о себе на федеральном уровне. Витрина позволяет не только расширить рынок сбыта, но и укрепляет позиции региональных брендов на рынке», — пояснила руководитель Центра «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.
Заявку может подать любой предприниматель, чье производство находится на территории области. Размещение товаров бесплатное. Работа с маркетплейсом ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На тюменской витрине уже представлено более 650 товаров в категориях «дом и сад», «продукты питания», «товары для животных», аксессуары», «красота и здоровье», «бытовая химия и гигиена». В разделе продуктов можно найти сладости, ягоды, дикоросы, растительное масло, мясную продукцию компании «Согласие», снэки, хлебцы, кофе.
Ранее один из тюменских предпринимателей попался на продаже семян запрещенных в России овощей. Тюменец предлагал покупателям 150 сортов семян на одном из маркетплейсов.