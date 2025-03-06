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Posted 6 марта, 03:27

Published 6 марта, 03:27

Modified 6 марта, 03:29

Updated 6 марта, 03:29

Тюменские товары заняли отдельную витрину на Ozon

Тюменские товары заняли отдельную витрину на Ozon

6 марта 2025, 03:27
Фото: 1MI.
Региональная витрина с товарами тюменских производителей появилась на маркетплейсе Ozon. Там представлено более 650 товаров в шести категориях.
«Запуск региональной витрины „Сделано в Тюменской области“ — это отличная возможность локальным производителям заявить о себе на федеральном уровне. Витрина позволяет не только расширить рынок сбыта, но и укрепляет позиции региональных брендов на рынке», — пояснила руководитель Центра «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.
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Заявку может подать любой предприниматель, чье производство находится на территории области. Размещение товаров бесплатное. Работа с маркетплейсом ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: информцентр правительства ТО

На тюменской витрине уже представлено более 650 товаров в категориях «дом и сад», «продукты питания», «товары для животных», аксессуары», «красота и здоровье», «бытовая химия и гигиена». В разделе продуктов можно найти сладости, ягоды, дикоросы, растительное масло, мясную продукцию компании «Согласие», снэки, хлебцы, кофе.

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Ранее один из тюменских предпринимателей попался на продаже семян запрещенных в России овощей. Тюменец предлагал покупателям 150 сортов семян на одном из маркетплейсов.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюменская область#Торговля#Интернет-магазин#Маркетплейс
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