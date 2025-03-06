Тюменская спортсменка Екатерина Смирнова взяла золото на соревнованиях в Казани

Posted 6 марта, 12:46
Published 6 марта, 12:46
Modified 6 марта, 13:01
Updated 6 марта, 13:01
В женском индивидуальном забеге на 10 км свободным стилем наши три землячки продемонстрировали достойные результаты.
Екатерина Смирнова получила первое место, оставив свою главную соперницу позади и обогнав ее на целых 20 секунд. Татьяна Сорина оказалась на четвертом месте, совсем немного не дотянув до пьедестала, а Елизавета Пантрина заняла шестое место среди сильнейших.
В мужской гонке Артем Мальцев оказался в тройке победителей, хорошо проявив себя на 10-километровой дистанции и потеснив серьезных конкурентов.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмень едет известный ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.