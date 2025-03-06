Тюменская спортсменка Екатерина Смирнова взяла золото на соревнованиях в Казани

Екатерина Смирнова получила первое место, оставив свою главную соперницу позади и обогнав ее на целых 20 секунд. Татьяна Сорина оказалась на четвертом месте, совсем немного не дотянув до пьедестала, а Елизавета Пантрина заняла шестое место среди сильнейших.