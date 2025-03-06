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Posted 6 марта, 12:46

Published 6 марта, 12:46

Modified 6 марта, 13:01

Updated 6 марта, 13:01

Тюменка взяла золото на соревнованиях в Казани

Тюменская спортсменка Екатерина Смирнова взяла золото на соревнованиях в Казани

6 марта 2025, 12:46
Фото: https://t.me/av_moor
. Тюменка взяла золото на соревнованиях в Казани
В Республике Татарстан проходят лыжные гонки чемпионата России, на котором тюменские спортсменки показали высокие результаты и скоро привезут домой золотую медаль.

В женском индивидуальном забеге на 10 км свободным стилем наши три землячки продемонстрировали достойные результаты.

Екатерина Смирнова получила первое место, оставив свою главную соперницу позади и обогнав ее на целых 20 секунд. Татьяна Сорина оказалась на четвертом месте, совсем немного не дотянув до пьедестала, а Елизавета Пантрина заняла шестое место среди сильнейших.

В мужской гонке Артем Мальцев оказался в тройке победителей, хорошо проявив себя на 10-километровой дистанции и потеснив серьезных конкурентов.

Тюменская спортсменка Екатерина Смирнова взяла золото
Тюменская спортсменка Екатерина Смирнова взяла золото. Фото: ЦСП72 — Центр спортивной подготовки
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмень едет известный ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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#Эмилия Шпилева#Спорт#Тюмень#Чемпионат России#Победа
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