Тюменская Майорка: стартовали продажи первых в «Стране» инвестквартир

Купить инвестквартиры можно при условии 100% оплаты наличными или в ипотеку*. При рассрочке первоначальный взнос составляет 50 и более процентов, а выплата оставшейся суммы не позднее 31 мая 2025 года. Забронировать инвестквартиру можно уже сейчас на сайте застройщика, в офисе продаж или через кол-центр по телефону (345) 239-43-59. Срок бесплатного бронирования — 3 дня.