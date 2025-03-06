Тюменская Майорка: стартовали продажи первых в «Стране» инвестквартир

Posted 6 марта, 11:33
Published 6 марта, 11:33
Modified 6 марта, 11:35
Updated 6 марта, 11:35
Накануне в комплексе «Остров-сад» стартовали продажи во втором доме. Он носит название известного на весь мир острова «Майорка», который состоит из трех отдельно стоящих корпусов. Их высота от 8 до 24 этажей. Есть квартиры с мастер-спальнями, двумя санузлами, гардеробными, постирочными, террасами. Цены на пул лотов значительно привлекательнее аналогичных вариантов на рынке.
На три секции будет два закрытых от посторонних двора. Архитекторы предусмотрели в них детские площадки, песочницу, места для игр детей младшего и среднего возраста.
Для взрослых в проекте также есть зоны для отдыха и релакса.
Купить инвестквартиры можно при условии 100% оплаты наличными или в ипотеку*. При рассрочке первоначальный взнос составляет 50 и более процентов, а выплата оставшейся суммы не позднее 31 мая 2025 года. Забронировать инвестквартиру можно уже сейчас на сайте застройщика, в офисе продаж или через кол-центр по телефону (345) 239-43-59. Срок бесплатного бронирования — 3 дня.
Новый ЖК возводится на участке площадью 89 га. На этой территории планируется построить комплекс, который рассчитан почти на 900 тысяч жилых квадратных метров.
«Остров-сад» — камерный жилой квартал, с трех сторон окруженный водами Туры. Район застройки обособлен от шумного центра, благодаря чему на территории комплекса сохраняется особая атмосфера приватной загородной жизни. При этом добраться до «большой» земли можно всего за 9 минут.
Главная достопримечательность проекта — собственный пешеходный бульвар вдоль береговой линии. На территории квартала появятся магазины, аптеки и кофейни, 2 школы — каждая на 1550 учеников, 4 детских сада общей вместительностью 1200 мест.
Микрорайон будет включать все современные подходы ГК «Страна Девелопмент» к реализации проекта по принципу «город в городе»: безбарьерная среда, закрытые безопасные дворы, зеленая благоустроенная территория, стрит-ритейл на первых этажах, крытые паркинги, развивающие детские площадки, различные спортивные зоны и места для отдыха, большой пешеходный бульвар.
* Без субсидирования. Например, ПАО «Сбербанк», Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов», АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк». Подробности можно узнать у менеджеров в офисе продаж.
ООО СЗ «Страна.Ярославская», ИНН 7203552105. Проектная документация на наш. дом.рф. strana.com.