Тюменка час провисела на телефоне, но не смогла записаться в поликлинику

Оказалось, что проблема долгого ожидания существует не только в стоматологии. Только в один из чатов областного департамента здравоохранения с начала недели поступило 47 жалоб подобного содержания. Тюменцы не могут записаться на обследования или к узким специалистам. Большинство авторов этих жалоб указали, что их внесли в «лист ожидания» и с тех пор никто из поликлиники не звонил.