Тюменка час провисела на телефоне, но не смогла записаться в поликлинику

Posted 6 марта, 07:33
Published 6 марта, 07:33
Modified 6 марта, 07:35
Updated 6 марта, 07:35
Женщина рассказала в соцсети, что хотела узнать, как продвигается очередь в стоматологической поликлинике. Но после часа ожидания на линии звонок автоматически прервался, а ответа от регистратуры так и не было.
«Областная стоматологическая поликлиника на ул. 50 лет Октября 70/1. Деда поставили на очередь на зубы ещё в прошлом году. И тишина! Это что за отношение к людям?» — возмутилась тюменка.
Горожане в комментариях поддержали ее и поделились собственным опытом.
«Люди ждут по 2-3 года», «Я тоже год простояла на очереди, пошла узнавать — очередь перенесли на 4 месяца, ещё ждать буду. Видимо, везде такая практика», «Лучше сходить, всегда так только и делаю. Телефон — бесполезно».
«Это общая проблема в любой стоматологии. Не записаться», «Государственная стоматология работает очень вяло, с неохотой, а всё из-за того, что те же врачи зарабатывают в платных учреждениях», — написали тюменцы в комментариях.
Некоторые отметили, что ситуация «на бумаге» разительно отличается от реальности. Участились случаи, когда в личных кабинетах граждан на портале Госуслуг появляются записи о визитах к врачам, которых тюменцы не посещали.
«Зато на госуслугах, наверно, уже все вылечили и диспансеризацию провели», «По информации 8-й поликлиники, я диспансеризацию 5 раз за год прошла, хотя последний раз была там два года назад», — посетовали горожане.
Оказалось, что проблема долгого ожидания существует не только в стоматологии. Только в один из чатов областного департамента здравоохранения с начала недели поступило 47 жалоб подобного содержания. Тюменцы не могут записаться на обследования или к узким специалистам. Большинство авторов этих жалоб указали, что их внесли в «лист ожидания» и с тех пор никто из поликлиники не звонил.
«Записывали ребёнка на МРТ в 17-й поликлинике ещё в октябре 2024 года, до сих пор никто не приглашал. У ребёнка операция 24 марта, боюсь про нас забыли», «В сентябре 2024 года педиатр записала в лист ожидания к пульмонологу во 2-ю городскую, и тишина», «Поликлиника №5 на московском тракте, с 20 февраля жду запись на КТ почек с контрастом. Боли усиливаются, терапевт сказала, ждите, позвонят. Сколько ждать еще?».
«2-я поликлиника на Мельникайте. Мама в очереди на УЗИ артерий с сентября 2024 года. Так и не могут записать, хотя говорят, она в листе ожидания», «В августе 2022 года офтальмолог 17-й поликлиники поставил меня в очередь на операцию на глазах. Сейчас 2025 год, а звонка так и нет», — пожаловались тюменцы.
В конце января в областном депздраве «Нашему Городу» рассказали, что врачей в Тюменской области стало больше на 3,5%, а число жалоб на долгое ожидание — меньше. Кроме того, к узким специалистам нельзя попасть без приема у терапевта, а те «зашиваются» в период массового заболевания ОРВИ.