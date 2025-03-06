Тюмени грозит самая разрушительная весна десятилетия.

Posted 6 марта, 06:48
Published 6 марта, 06:48
Modified 6 марта, 06:50
Updated 6 марта, 06:50
Весна 2025 года обещает стать одной из самых теплых в истории Тюменской области. Уже сейчас метеорологи фиксируют превышение средних температурных значений, а резкое потепление в марте может привести к ускоренному таянию снега и, как следствие, к масштабным паводкам. Угроза затопления некоторых районов области, подмывания дорог и разрушения инфраструктуры становится все более реальной. О том, какие последствия грозят региону и как можно минимизировать риски, разбираемся вместе с экспертами.
По данным метеорологов, зима 2024–2025 годов стала самой теплой за всю историю наблюдений в Тюмени, превышая климатическую норму на 5,8°C. В среднем температура составила -7,9°C, а в отдельные дни столбики термометров поднимались до +3,5°C. Такой температурный режим привел к тому, что зимние морозы были нестабильными, а снегопады — нерегулярными.
«Снегозапасы в пределах нормы. Однако речь идет об объеме. Из-за теплой зимы структура снега изменилась, он содержит больше влаги, а значит при таянии будет отдавать больше воды», — объяснила «Нашему городу» метеоролог Лидия Кашина.
По прогнозам, весна в Тюмени начнется с температур, превышающих средние показатели на 2°C. В первой декаде марта дневные температуры будут варьироваться от +2°C до -12°C ночью, а к концу месяца они повысятся до +6°C днем и -4°C ночью. Такой резкий скачок может привести к неконтролируемому сходу снежного покрова, особенно в северных и низменных районах области.
Одним из главных факторов, влияющих на паводковую обстановку, является скорость снеготаяния. При плавном и равномерном повышении температуры вода постепенно уходит в почву и водоемы. Однако если потепление происходит резко, как прогнозируется в этом году, снег тает слишком быстро, и почва не успевает впитать всю влагу.
«Основные риски связаны с рекой Ишим. Пока в Росгидромете говорят, что пиковых значений прошлого года не будет. Это обусловлено тем, что в прошлом году снегозапасы были богаче. Однако существуют и другие факторы, которые могут усугубить ситуацию. Риск затоплений остается высоким», — объясняет гидролог Сергей Демченко.
О том же говорит и глава МЧС России Александр Куренков. Специалист подчеркнул, что в 2025 году ожидается высокий уровень воды в реках Западной Сибири, таких как Обь, Тобол и Ишим. В Курганской и Тюменской областях существует вероятность подтоплений из-за увеличения сбросов с гидроэлектростанций в Казахстане.
Сильный паводок грозит не только жилым районам, но и сельскохозяйственным угодьям, что может привести к гибели посевов и нанесению ущерба фермерским хозяйствам. Отметим, что
Кроме масштабных подтоплений, Тюменскую область могут ждать и другие природные угрозы, вызванные резким потеплением, о них «Нашему городу» рассказала эколог Ирина Гаврина.
Одна из ключевых проблем — разрушение дорог. Резкие перепады температур и избыток влаги способствуют образованию глубоких ям и разломов на асфальтовом покрытии. Весной 2023 года из-за подобных явлений на нескольких участках дорог в Тюмени появились провалы, которые затрудняли движение и требовали срочного ремонта. В 2025 году ситуация может повториться, но в еще более серьезных масштабах.
Еще одна угроза — повышенная вероятность эрозии почвы.
«Эрозия почвы — это процесс разрушения и вымывания верхнего плодородного слоя земли под воздействием ветра, воды и хозяйственной деятельности человека. Этот процесс представляет серьёзную экологическую и экономическую угрозу, поскольку приводит к утрате продуктивных земель, деградации экосистем и нарушению сельскохозяйственного производства. Мы с этим уже сталкивались в прошлом году», — пояснила эколог.
Также будет высок риск роста заболеваемости клещевыми инфекциями. Аномально раннее потепление приводит к тому, что клещи просыпаются уже в марте, а не в конце апреля, как это было ранее. Это увеличивает риск распространения клещевого энцефалита и болезни Лайма.
В связи с ожидаемыми рисками власти уже начали подготовку к паводковому периоду. Ведется расчистка водоотводных каналов, укрепление дамб и мостов, а также мониторинг уровня воды в реках.
Жителям низменных районов рекомендовано заранее подготовить запас воды и продуктов, проверить состояние дренажных систем возле домов и при необходимости эвакуировать имущество из подвалов. Владельцам автомобилей советуют не парковаться в потенциально опасных зонах — вблизи рек и под мостами.
Сельхозпредприятиям предложено заранее организовать защитные меры, включая отводные канавы и укрепление гряд. В зоне риска находятся поля, расположенные в поймах рек, где паводковые воды могут задерживаться на несколько недель.
Аномальное потепление этой весной может стать не единичным явлением, а началом новой климатической тенденции. Ученые отмечают, что глобальное потепление приводит к смещению климатических зон, что в долгосрочной перспективе может сделать весны в Тюмени еще теплее и снежнее.
«Если нынешние климатические тренды сохранятся, через 10-15 лет паводки в регионе могут стать регулярным явлением, а средняя температура весной повысится на 3-5°C по сравнению с показателями 1990-х годов», — считает климатолог Наталья Пригоровская.
Чтобы минимизировать последствия, региону необходимо инвестировать в модернизацию ливневых систем, повышение уровня дамб и развитие новых технологий защиты от паводков. Только комплексный подход поможет снизить риски и адаптироваться к изменяющимся погодным условиям.
Весна 2025 года в Тюменской области может стать одной из самых проблемных с точки зрения природных катастроф. Аномально теплые температуры, резкое таяние снега и высокая влажность создают опасные условия для наводнений, разрушения инфраструктуры и других стихийных бедствий. При этом ситуация может повторяться в будущем, если не принять меры по адаптации к меняющемуся климату. Вопрос стоит остро: готова ли Тюмень к новым погодным вызовам?
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области назвали начало периода весеннего паводка.