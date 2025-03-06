nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 06:48

Published 6 марта, 06:48

Modified 6 марта, 06:50

Updated 6 марта, 06:50

Тюмени грозит самая разрушительная весна десятилетия.

Тюмени грозит самая разрушительная весна десятилетия

6 марта 2025, 06:48
Фото: 1MI. Тюмени грозит самая разрушительная весна десятилетия.
Аномально тёплая зима и резкое потепление весной могут привести к масштабным паводкам в Тюмени и области и другим.природным бедствиям. Быстрое таяние снегов угрожает затоплением жилых районов, разрушением дорог и ростом природных бедствий. Эксперты предупреждают: региону грозит непростая весна.

Рекордное тепло и его последствия

Весна 2025 года обещает стать одной из самых теплых в истории Тюменской области. Уже сейчас метеорологи фиксируют превышение средних температурных значений, а резкое потепление в марте может привести к ускоренному таянию снега и, как следствие, к масштабным паводкам. Угроза затопления некоторых районов области, подмывания дорог и разрушения инфраструктуры становится все более реальной. О том, какие последствия грозят региону и как можно минимизировать риски, разбираемся вместе с экспертами.

По данным метеорологов, зима 2024–2025 годов стала самой теплой за всю историю наблюдений в Тюмени, превышая климатическую норму на 5,8°C. В среднем температура составила -7,9°C, а в отдельные дни столбики термометров поднимались до +3,5°C. Такой температурный режим привел к тому, что зимние морозы были нестабильными, а снегопады — нерегулярными.

«Снегозапасы в пределах нормы. Однако речь идет об объеме. Из-за теплой зимы структура снега изменилась, он содержит больше влаги, а значит при таянии будет отдавать больше воды», — объяснила «Нашему городу» метеоролог Лидия Кашина.

По прогнозам, весна в Тюмени начнется с температур, превышающих средние показатели на 2°C. В первой декаде марта дневные температуры будут варьироваться от +2°C до -12°C ночью, а к концу месяца они повысятся до +6°C днем и -4°C ночью. Такой резкий скачок может привести к неконтролируемому сходу снежного покрова, особенно в северных и низменных районах области.

Туре осталось несколько лет: эксперты предрекли гибель тюменской реки
Узнать подробнее

Угроза паводков: какие районы в зоне риска

Одним из главных факторов, влияющих на паводковую обстановку, является скорость снеготаяния. При плавном и равномерном повышении температуры вода постепенно уходит в почву и водоемы. Однако если потепление происходит резко, как прогнозируется в этом году, снег тает слишком быстро, и почва не успевает впитать всю влагу.

«Основные риски связаны с рекой Ишим. Пока в Росгидромете говорят, что пиковых значений прошлого года не будет. Это обусловлено тем, что в прошлом году снегозапасы были богаче. Однако существуют и другие факторы, которые могут усугубить ситуацию. Риск затоплений остается высоким», — объясняет гидролог Сергей Демченко.

О том же говорит и глава МЧС России Александр Куренков. Специалист подчеркнул, что в 2025 году ожидается высокий уровень воды в реках Западной Сибири, таких как Обь, Тобол и Ишим. В Курганской и Тюменской областях существует вероятность подтоплений из-за увеличения сбросов с гидроэлектростанций в Казахстане.

Сильный паводок грозит не только жилым районам, но и сельскохозяйственным угодьям, что может привести к гибели посевов и нанесению ущерба фермерским хозяйствам. Отметим, что

Шоу убивает природу: как гонки на Туре скажутся на состоянии умирающей реки?
Узнать подробнее

Другие угрозы аномального потепления

Кроме масштабных подтоплений, Тюменскую область могут ждать и другие природные угрозы, вызванные резким потеплением, о них «Нашему городу» рассказала эколог Ирина Гаврина.

Одна из ключевых проблем — разрушение дорог. Резкие перепады температур и избыток влаги способствуют образованию глубоких ям и разломов на асфальтовом покрытии. Весной 2023 года из-за подобных явлений на нескольких участках дорог в Тюмени появились провалы, которые затрудняли движение и требовали срочного ремонта. В 2025 году ситуация может повториться, но в еще более серьезных масштабах.

Еще одна угроза — повышенная вероятность эрозии почвы.

«Эрозия почвы — это процесс разрушения и вымывания верхнего плодородного слоя земли под воздействием ветра, воды и хозяйственной деятельности человека. Этот процесс представляет серьёзную экологическую и экономическую угрозу, поскольку приводит к утрате продуктивных земель, деградации экосистем и нарушению сельскохозяйственного производства. Мы с этим уже сталкивались в прошлом году», — пояснила эколог.

Также будет высок риск роста заболеваемости клещевыми инфекциями. Аномально раннее потепление приводит к тому, что клещи просыпаются уже в марте, а не в конце апреля, как это было ранее. Это увеличивает риск распространения клещевого энцефалита и болезни Лайма.

Более 14 тысяч тюменцев пострадали от укусов клещей
Узнать подробнее

Что делать: как защититься от последствий стихии?

В связи с ожидаемыми рисками власти уже начали подготовку к паводковому периоду. Ведется расчистка водоотводных каналов, укрепление дамб и мостов, а также мониторинг уровня воды в реках.

Жителям низменных районов рекомендовано заранее подготовить запас воды и продуктов, проверить состояние дренажных систем возле домов и при необходимости эвакуировать имущество из подвалов. Владельцам автомобилей советуют не парковаться в потенциально опасных зонах — вблизи рек и под мостами.

Сельхозпредприятиям предложено заранее организовать защитные меры, включая отводные канавы и укрепление гряд. В зоне риска находятся поля, расположенные в поймах рек, где паводковые воды могут задерживаться на несколько недель.

Жара +40°C и массовые катастрофы: Тюмень ждет экстремальная весна и аномальное лето
Узнать подробнее

Какой прогноз на будущее?

Аномальное потепление этой весной может стать не единичным явлением, а началом новой климатической тенденции. Ученые отмечают, что глобальное потепление приводит к смещению климатических зон, что в долгосрочной перспективе может сделать весны в Тюмени еще теплее и снежнее.

«Если нынешние климатические тренды сохранятся, через 10-15 лет паводки в регионе могут стать регулярным явлением, а средняя температура весной повысится на 3-5°C по сравнению с показателями 1990-х годов», — считает климатолог Наталья Пригоровская.

Чтобы минимизировать последствия, региону необходимо инвестировать в модернизацию ливневых систем, повышение уровня дамб и развитие новых технологий защиты от паводков. Только комплексный подход поможет снизить риски и адаптироваться к изменяющимся погодным условиям.

Весна 2025 года в Тюменской области может стать одной из самых проблемных с точки зрения природных катастроф. Аномально теплые температуры, резкое таяние снега и высокая влажность создают опасные условия для наводнений, разрушения инфраструктуры и других стихийных бедствий. При этом ситуация может повторяться в будущем, если не принять меры по адаптации к меняющемуся климату. Вопрос стоит остро: готова ли Тюмень к новым погодным вызовам?

Паводок-2024 повторится? Глава МЧС России дал прогноз для Тюменской области
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области назвали начало периода весеннего паводка.

Читайте также:
Жара +40°C и массовые катастрофы: Тюмень ждет экстремальная весна и аномальное летоМетеоролог объяснила причины аномально теплого февраля в ТюмениРеки отравлены, воздух густеет: Тюмень задыхается в экологическом кризисе
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Экология#Погода#Потепление#Паводок#Экологический ущерб#Экологическая безопасность#Глобальное потепление#Паводок в Ишиме#Аномальная погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика