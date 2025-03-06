Тюмени грозит самая разрушительная весна десятилетия.

Весна 2025 года обещает стать одной из самых теплых в истории Тюменской области. Уже сейчас метеорологи фиксируют превышение средних температурных значений, а резкое потепление в марте может привести к ускоренному таянию снега и, как следствие, к масштабным паводкам. Угроза затопления некоторых районов области, подмывания дорог и разрушения инфраструктуры становится все более реальной. О том, какие последствия грозят региону и как можно минимизировать риски, разбираемся вместе с экспертами.