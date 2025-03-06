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Posted 6 марта, 06:06

Published 6 марта, 06:06

Modified 6 марта, 06:08

Updated 6 марта, 06:08

Тюменец ограбил магазин назло продавцам

Тюменец ограбил магазин назло продавцам

6 марта 2025, 06:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Алкоголь
Житель Ялуторовска дважды за день ограбил один и тот же магазин. В суде признался, что сделал это «назло» продавцам-кассирам.

Александр Н. устроил свой демарш днем 20 августа 2024 года. В первый раз он пришел в магазин пьяным и взял с полки алкоголь на 917 рублей. Мужчина прошел мимо кассы несмотря на требования сотрудника магазина заплатить за выпивку.

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Спиртное Александр распил с двумя приятелями, им показалось мало, и все вместе снова пошли в магазин. Александр ждал товарищей на улице, а те вернулись и рассказали, что сотрудники магазина проверили, не выносят ли они алкоголь мимо кассы.

«Это его задело, и чтобы „сделать на зло“, зашел в магазин, взял с полки две бутылки вина, и, игнорируя требования продавца рассчитаться за них, вышел из магазина. Далее его задержали сотрудники полиции и изъяли похищенное», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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Ялуторовский районный суд рассмотрел уголовное дело о грабеже (ч.1 ст. 161 УК РФ) и назначил Александру Н. исправительные работы сроком на один год с удержанием 10% заработка в доход государства.

Напомним, два уроженца ЯНАО ограбили пенсионера в Тюмени. Они отобрали у мужчины пакет с продуктами, которыми планировали поужинать сами.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Алкоголь#Ялуторовск#Грабеж
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