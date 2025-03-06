Трассу Тюмень — Омск отремонтируют за 640 миллионов рублей

Все работы будут разделены на пять этапов: с 1 мая по 20 июня 2025 года, с 1 мая по 20 сентября 2025 года, с 12 января по 20 июня 2026 года, с 12 января по 20 сентября 2026 года и с 1 мая по 31 декабря 2026 года. Оплата работ будет также проведена поэтапно.