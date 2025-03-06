Трассу Тюмень — Омск отремонтируют за 640 миллионов рублей

Posted 6 марта, 08:01
Published 6 марта, 08:01
Modified 6 марта, 08:03
Updated 6 марта, 08:03
В документации к тендеру указано, что подрядной организации в срок с 1 мая 2025 года по 31 декабря 2026 года предстоит выполнить ремонт участка автодороги с 456 по 470 км, а именно восстановить дорожное покрытие, нанести разметку, установить дорожные знаки и сигнальные столбики. Указано, что на время проведения ремонтных работ трасс перекрывать не будут.
Все работы будут разделены на пять этапов: с 1 мая по 20 июня 2025 года, с 1 мая по 20 сентября 2025 года, с 12 января по 20 июня 2026 года, с 12 января по 20 сентября 2026 года и с 1 мая по 31 декабря 2026 года. Оплата работ будет также проведена поэтапно.
Заявки на участие будут принимать до 24 марта, подведение итогов запланировано на 27 марта 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области потратят более 8 миллиардов рублей на реконструкцию Ирбитского тракта. Автодорогу планируют расширить до четырех полос.