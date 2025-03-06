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Posted 6 марта, 08:01

Published 6 марта, 08:01

Modified 6 марта, 08:03

Updated 6 марта, 08:03

Трассу Тюмень — Омск отремонтируют за 640 миллионов рублей

Трассу Тюмень — Омск отремонтируют за 640 миллионов рублей

6 марта 2025, 08:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Госзакупки
Более 642 миллионов рублей потратят власти на ремонт 14 километров федеральной трассы Тюмень — Омск. Соответствующая закупка размещена на портале Госзакупки.

В документации к тендеру указано, что подрядной организации в срок с 1 мая 2025 года по 31 декабря 2026 года предстоит выполнить ремонт участка автодороги с 456 по 470 км, а именно восстановить дорожное покрытие, нанести разметку, установить дорожные знаки и сигнальные столбики. Указано, что на время проведения ремонтных работ трасс перекрывать не будут.

Фото: Госзакупки

Все работы будут разделены на пять этапов: с 1 мая по 20 июня 2025 года, с 1 мая по 20 сентября 2025 года, с 12 января по 20 июня 2026 года, с 12 января по 20 сентября 2026 года и с 1 мая по 31 декабря 2026 года. Оплата работ будет также проведена поэтапно.

Заявки на участие будут принимать до 24 марта, подведение итогов запланировано на 27 марта 2025 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области потратят более 8 миллиардов рублей на реконструкцию Ирбитского тракта. Автодорогу планируют расширить до четырех полос.

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