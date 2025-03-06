Такая вот весна. В Тюмени ударят 25-градусные морозы

В Тюмени в праздничный день 8 Марта будет морозно и пасмурно — максимальная температура воздуха в этот день составит -15…-8. В воскресенье, 9 марта, существенно погода не изменится: -7…-15 в течение дня и небольшой снег в вечерние часы.