Такая вот весна. В Тюмени ударят 25-градусные морозы

Posted 6 марта, 09:02
Published 6 марта, 09:02
Modified 6 марта, 11:21
Updated 6 марта, 11:21
Днем в праздничный день 8 марта на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, ветер 5-10 м/с и -5…-10. День пройдет преимущественно без осадков — небольшой снег ожидается лишь в северных районах.
В воскресенье, 9 марта, в течение дня синоптики обещают небольшой снег, -6….-11 днем, до 20….-25 ночью.
В Тюмени в праздничный день 8 Марта будет морозно и пасмурно — максимальная температура воздуха в этот день составит -15…-8. В воскресенье, 9 марта, существенно погода не изменится: -7…-15 в течение дня и небольшой снег в вечерние часы.
Ранее «Наш Город» писал, что минувшая зима в Тюмени стала самой теплой за последние 139 лет. Средняя температура воздуха в зимние месяцы в областной столице более чем на 5 градусов превышала климатическую норму.