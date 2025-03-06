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Posted 6 марта, 09:02

Published 6 марта, 09:02

Modified 6 марта, 11:21

Updated 6 марта, 11:21

В Тюмени ударят 25-градусные морозы

Такая вот весна. В Тюмени ударят 25-градусные морозы

6 марта 2025, 09:02
Фото: 1MI.

В Тюмени ударят 25-градусные морозы

В Тюменской области 8 марта ударят 25-градусные морозы. До -23 температура воздуха опустится ночью в Международный женский день, а в ночь с 8 на 9 марта столики термометров и вовсе покажут -25, сообщает метеорологи тюменского филиала Объ-Иртышского УГУМС.

Днем в праздничный день 8 марта на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, ветер 5-10 м/с и -5…-10. День пройдет преимущественно без осадков — небольшой снег ожидается лишь в северных районах.

Фото: omsk-meteo.ru

В воскресенье, 9 марта, в течение дня синоптики обещают небольшой снег, -6….-11 днем, до 20….-25 ночью.

В Тюмени в праздничный день 8 Марта будет морозно и пасмурно — максимальная температура воздуха в этот день составит -15…-8. В воскресенье, 9 марта, существенно погода не изменится: -7…-15 в течение дня и небольшой снег в вечерние часы.

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Ранее «Наш Город» писал, что минувшая зима в Тюмени стала самой теплой за последние 139 лет. Средняя температура воздуха в зимние месяцы в областной столице более чем на 5 градусов превышала климатическую норму.

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