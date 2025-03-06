РЭО: Волонтеры смогут получить баллы для поступления за участие в экоакциях

РЭО призывает будущих студентов не упустить возможность присоединиться к экологическим инициативам, так как до начала приемной кампании остается совсем немного времени. Участие в таких мероприятиях не только повышает шансы на поступление, но и дает возможность внести личный вклад в защиту окружающей среды, мусорную реформу и развитие экономики замкнутого цикла в России, пишут newsnn.ru.