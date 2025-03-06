РЭО: Волонтеры смогут получить баллы для поступления за участие в экоакциях

Posted 6 марта, 10:15
Published 6 марта, 10:15
Modified 6 марта, 10:17
Updated 6 марта, 10:17
Как отмечает генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, законодательство РФ позволяет начислять дополнительные баллы за волонтерскую деятельность. РЭО поддерживает множество экологических инициатив. Они зарегистрированы на сайте «Добро.рф». Активное участие в этих мероприятиях поможет абитуриентам набрать количество волонтерских часов, необходимых для получения дополнительных баллов при поступлении.
РЭО призывает будущих студентов не упустить возможность присоединиться к экологическим инициативам, так как до начала приемной кампании остается совсем немного времени. Участие в таких мероприятиях не только повышает шансы на поступление, но и дает возможность внести личный вклад в защиту окружающей среды, мусорную реформу и развитие экономики замкнутого цикла в России, пишут newsnn.ru.
Накопить волонтерские часы можно разными способами. Основные площадки для этого — молодежный день, который входит в программу Российского экологического форума, открытие очного этапа «Зеленой премии», съезды экоцентров, экскурсии. Помимо этого, часы начисляются за помощь в реализации проектов — победителей «Зеленой премии», традиционной уборке территорий и участие в школьных экомероприятиях.
Чтобы получить дополнительные баллы за эковолонтерство, необходимо выполнить несколько действий: получить выписку из ЛЭКВ с подтверждением не менее 20 часов эковолонтерства, синхронизировать аккаунт на «Госуслугах» с профилем на «Добро.рф» и подать заявление о поступление через портал «Госуслуги». После этого информация о деятельности в качестве экодобровольца автоматически попадет в приемную комиссию.
За волонтерский труд можно получить от одного до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. В каждом учебном заведении установлено свое количество баллов. Узнать, сколько баллов начисляется в том или ином вузе, можно на сайте «Добро.рф».