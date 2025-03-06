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Posted 6 марта, 12:28

Published 6 марта, 12:28

Modified 6 марта, 12:28

Updated 6 марта, 12:28

РЭО интегрировал в ФГИС УТКО модули территориальных схем

РЭО интегрировал в ФГИС УТКО модули территориальных схем

6 марта 2025, 12:28
Фото: 1MI.
Российский экологический оператор (РЭО) обновил Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), добавив новые модули для работы с территориальными схемами. Обновление направлено на помощь регионам в снижении финансовых затрат на актуализацию терсхем

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, система теперь предлагает модули для ведения, экспертизы и моделирования территориальных схем, пишет 56orb.ru. Эти инструменты ориентированы на оптимизацию расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, планирование новых объектов инфраструктуры с учетом потенциального дефицита мощностей и эффективных маршрутов движения ТКО, а также прогнозирование изменений тарифов, связанных с реализацией терсхем. В конечном счете это способствует достижению национальных целей в области обработки и утилизации ТКО через инструменты мониторинга и прогнозирования реализации территориальных схем.

Согласно новым правилам разработки территориальных схем, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 775, которые вступят в силу 1 января 2025 года, регионы должны обновлять свои схемы не реже одного раза в год до 1 августа и разрабатывать их на срок не менее десяти лет.

Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров подчеркнул, что новые модули позволяют моделировать проекты территориальных схем с учетом различных сценариев развития отрасли, включая перспективные объекты инфраструктуры, такие как перегрузочные станции. Эти инструменты разработаны для ведения территориальных схем во ФГИС УТКО в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 775. В ближайшее время предполагается внедрение функционала для публикации терсхем регионов в открытом доступе через ФГИС УТКО, что обеспечит возможность общественного обсуждения между регионами, имеющими свои терсхемы и электронные модели, разработанные в УТКО.

Пользователям ФГИС УТКО предоставлено руководство по использованию новых функций модуля в их личных кабинетах. Также РЭО проводит обучающие вебинары по работе с этими модулями. Запись первого занятия размещена на официальной странице ФГИС УТКО сайта РЭО.

Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления включает текстовый документ и электронную модель, содержащие текстовую, табличную и графическую информацию о системе накопления, сбора, транспортировки, обработки, утилизации и размещения отходов как на территории российского субъекта, так и поступающих из других регионов.

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