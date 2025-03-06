РЭО интегрировал в ФГИС УТКО модули территориальных схем

Posted 6 марта, 12:28
Published 6 марта, 12:28
Modified 6 марта, 12:28
Updated 6 марта, 12:28
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, система теперь предлагает модули для ведения, экспертизы и моделирования территориальных схем, пишет 56orb.ru. Эти инструменты ориентированы на оптимизацию расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, планирование новых объектов инфраструктуры с учетом потенциального дефицита мощностей и эффективных маршрутов движения ТКО, а также прогнозирование изменений тарифов, связанных с реализацией терсхем. В конечном счете это способствует достижению национальных целей в области обработки и утилизации ТКО через инструменты мониторинга и прогнозирования реализации территориальных схем.
Согласно новым правилам разработки территориальных схем, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 775, которые вступят в силу 1 января 2025 года, регионы должны обновлять свои схемы не реже одного раза в год до 1 августа и разрабатывать их на срок не менее десяти лет.
Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров подчеркнул, что новые модули позволяют моделировать проекты территориальных схем с учетом различных сценариев развития отрасли, включая перспективные объекты инфраструктуры, такие как перегрузочные станции. Эти инструменты разработаны для ведения территориальных схем во ФГИС УТКО в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 775. В ближайшее время предполагается внедрение функционала для публикации терсхем регионов в открытом доступе через ФГИС УТКО, что обеспечит возможность общественного обсуждения между регионами, имеющими свои терсхемы и электронные модели, разработанные в УТКО.
Пользователям ФГИС УТКО предоставлено руководство по использованию новых функций модуля в их личных кабинетах. Также РЭО проводит обучающие вебинары по работе с этими модулями. Запись первого занятия размещена на официальной странице ФГИС УТКО сайта РЭО.
Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления включает текстовый документ и электронную модель, содержащие текстовую, табличную и графическую информацию о системе накопления, сбора, транспортировки, обработки, утилизации и размещения отходов как на территории российского субъекта, так и поступающих из других регионов.