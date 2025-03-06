РЭО интегрировал в ФГИС УТКО модули территориальных схем

Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров подчеркнул, что новые модули позволяют моделировать проекты территориальных схем с учетом различных сценариев развития отрасли, включая перспективные объекты инфраструктуры, такие как перегрузочные станции. Эти инструменты разработаны для ведения территориальных схем во ФГИС УТКО в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 775. В ближайшее время предполагается внедрение функционала для публикации терсхем регионов в открытом доступе через ФГИС УТКО, что обеспечит возможность общественного обсуждения между регионами, имеющими свои терсхемы и электронные модели, разработанные в УТКО.