Преследование школьницы, скачок цен на молоко, поздравление женщин Тюмени от Стэтхэма

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Пока Джейсон Стэтхэм раздает в Тюмени поздравления с 8 Марта, школьницу преследовал мужчина, требуя показать ему адрес. Возможно он потерялся, поскольку не знает о новых автобусах, которые будут ходить в ХМАО и Башкирию. Тем не менее в суде появилось новое дело об изъятии исторического дома.