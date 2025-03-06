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Posted 6 марта, 14:23

Published 6 марта, 14:23

Modified 6 марта, 14:25

Updated 6 марта, 14:25

Преследование школьницы, скачок цен на молоко, поздравление женщин Тюмени от Стэтхэма

Преследование школьницы, скачок цен на молоко, поздравление женщин Тюмени от Стэтхэма

6 марта 2025, 14:23
Фото: nashgorod.ru.
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Пока Джейсон Стэтхэм раздает в Тюмени поздравления с 8 Марта, школьницу преследовал мужчина, требуя показать ему адрес. Возможно он потерялся, поскольку не знает о новых автобусах, которые будут ходить в ХМАО и Башкирию. Тем не менее в суде появилось новое дело об изъятии исторического дома.

Артур Пирожков готов поздравить тюменок с 8 Марта

Предпраздничная неделя приносит не мало суеты в поиске подарка для любимых женщин. Тюменские креативщики предлагают воспользоваться их услугами, чтобы сделать из 8 Марта незабываемое событие. На Авито мы нашли не мало объявлений с необычными видеопоздравлениями от таких звезд, как Джейсон Стэтхэм, Илон Маск, Криштиану Роналду, которых научили говорить по русски.

Поздравить женщин с Международным женским днем также готовы и африканцы за символическую цену от 1000 рублей. А вот приехать и вручить цветы лично готовы Стас Михайлов, Артур Пирожков, Стас Костюшкин и другие звезды, правда в ростовых костюмах.

В Тюмени Джейсон Стэтхэм и Артур Пирожков за деньги поздравляют с 8 Марта
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В Тюмени запустили новые автобусные рейсы

Уже этой весной в Тюмени открываются четыре новых междугородних рейса, которые будут ходить в ХМАО и Башкирии. Начиная с апреля с автовокзала пойдут автобусы:

  • Курган — поселок Пойковский
  • Тюмень — Приобье
  • Уфа — Нижневартовск

Как пояснил директор «Объединения Ав и Ас» Артём Антипин, эти маршруты появились по инициативе перевозчиков, которые говорят о их востребованности. Автобусы будут ходить ежедневно 2 раза в день — утром и вечером, а в Приобье — только два раза в неделю.

Из Тюмени пустят новые автобусы в ХМАО и Башкирию
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Тюменские власти намерены изъять у компании исторический дом

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области направил в арбитражный суд исковое заявление об изъятии здания станции «Тура» по улице Пристанской, 13.

Иск предъявлен торговой компании «Су25», которая взяла на себя обязательство по сохранению одноэтажного здания, площадью более 164 квадратных метров, но не выполняет его. При положительном решении суда это историческое здание впоследствии может быть выставлено на торги.

Власти намерены забрать у торговой компании историческое здание в центре Тюмени
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Неизвестный пытался пристать к школьнице

О неприятном инциденте с дочерью, ученицей 4 класса школы № 30, рассказала жительница Тюмени. По ее словам, неизвестный мужчина приставал к школьнице с требованием помочь найти ему адрес. Когда девочка ускорила шаг, он начал кричать ей: «Але, я с кем разговариваю…».

Девочка со всех ног побежала домой в частный сектор, где она живет. Женщина очень обеспокоена этой ситуацией, поскольку территория местопроживания никак не охраняется.

«На данном участке нет ни одной камеры наблюдения, наш участок частного сектора никак не патрулируется, хотя в нашем радиусе две общеобразовательные школы: №30 и №49», — рассказала тюменка.
В Тюмени неизвестный мужчина преследовал школьницу
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А молоко подорожало!

Росстат Тюмени опубликовал сведения о стоимости продуктов, сообщив о повышении цен на молоко на 3% (94,7 рублей). Как оказалось, еще осенью 2024 года один литр стоил всего 78,3 рубля.

Редакция «Наш Город» провела свою аналитику и выяснила, что цены на молоко куда выше заявленного. Самым не дорогим оказалось «Ситниковское» и «Ирбитское» в мягкой упаковке за 73 рубля. «Ситниковское» и «Ирбитское» обойдутся тюменцам в 80-90 рублей, а «Талицкое молоке» и «Село Зеленое» — по 100 рублей.

В Тюмени подорожало молоко. Цена на самое дешевое поднялась на 20%
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