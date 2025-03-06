Преследование школьницы, скачок цен на молоко, поздравление женщин Тюмени от Стэтхэма

Posted 6 марта, 14:23
Published 6 марта, 14:23
Modified 6 марта, 14:25
Updated 6 марта, 14:25
Предпраздничная неделя приносит не мало суеты в поиске подарка для любимых женщин. Тюменские креативщики предлагают воспользоваться их услугами, чтобы сделать из 8 Марта незабываемое событие. На Авито мы нашли не мало объявлений с необычными видеопоздравлениями от таких звезд, как Джейсон Стэтхэм, Илон Маск, Криштиану Роналду, которых научили говорить по русски.
Поздравить женщин с Международным женским днем также готовы и африканцы за символическую цену от 1000 рублей. А вот приехать и вручить цветы лично готовы Стас Михайлов, Артур Пирожков, Стас Костюшкин и другие звезды, правда в ростовых костюмах.
Уже этой весной в Тюмени открываются четыре новых междугородних рейса, которые будут ходить в ХМАО и Башкирии. Начиная с апреля с автовокзала пойдут автобусы:
Как пояснил директор «Объединения Ав и Ас» Артём Антипин, эти маршруты появились по инициативе перевозчиков, которые говорят о их востребованности. Автобусы будут ходить ежедневно 2 раза в день — утром и вечером, а в Приобье — только два раза в неделю.
Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области направил в арбитражный суд исковое заявление об изъятии здания станции «Тура» по улице Пристанской, 13.
Иск предъявлен торговой компании «Су25», которая взяла на себя обязательство по сохранению одноэтажного здания, площадью более 164 квадратных метров, но не выполняет его. При положительном решении суда это историческое здание впоследствии может быть выставлено на торги.
О неприятном инциденте с дочерью, ученицей 4 класса школы № 30, рассказала жительница Тюмени. По ее словам, неизвестный мужчина приставал к школьнице с требованием помочь найти ему адрес. Когда девочка ускорила шаг, он начал кричать ей: «Але, я с кем разговариваю…».
Девочка со всех ног побежала домой в частный сектор, где она живет. Женщина очень обеспокоена этой ситуацией, поскольку территория местопроживания никак не охраняется.
«На данном участке нет ни одной камеры наблюдения, наш участок частного сектора никак не патрулируется, хотя в нашем радиусе две общеобразовательные школы: №30 и №49», — рассказала тюменка.
Росстат Тюмени опубликовал сведения о стоимости продуктов, сообщив о повышении цен на молоко на 3% (94,7 рублей). Как оказалось, еще осенью 2024 года один литр стоил всего 78,3 рубля.
Редакция «Наш Город» провела свою аналитику и выяснила, что цены на молоко куда выше заявленного. Самым не дорогим оказалось «Ситниковское» и «Ирбитское» в мягкой упаковке за 73 рубля. «Ситниковское» и «Ирбитское» обойдутся тюменцам в 80-90 рублей, а «Талицкое молоке» и «Село Зеленое» — по 100 рублей.