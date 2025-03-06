Построить будущее: как Тюмень стала строительным феноменом России

Внушительные цифры достигнуты благодаря сбалансированной политике местных властей, активно поддерживающих инициативы в области градостроительства и инноваций. Так, в последние годы в Тюмени появились свои крупные девелоперы и инвесторы, которые строят новые жилые комплексы, коммерческие здания и проекты инфраструктуры. Однако список на этом не заканчивается. Городской ландшафт меняется на глазах, и с помощью самых современных подходов к строительству появляются не только новые уютные районы, но и возможности для создания комфортной городской среды.