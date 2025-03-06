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Posted 6 марта, 08:50

Published 6 марта, 08:50

Modified 6 марта, 08:52

Updated 6 марта, 08:52

Построить будущее: как Тюмень стала строительным феноменом России

Построить будущее: как Тюмень стала строительным феноменом России

6 марта 2025, 08:50
Фото: «Страна Девелопмент».
Сюжет
Строительство
Тюмень стремительно развивается в сфере строительства, и это не просто слова. Город уже зарекомендовал себя как одного из лидеров среди регионов России по объему строительства, где сейчас возводится 4,18 млн квадратных метров жилья.

Внушительные цифры достигнуты благодаря сбалансированной политике местных властей, активно поддерживающих инициативы в области градостроительства и инноваций. Так, в последние годы в Тюмени появились свои крупные девелоперы и инвесторы, которые строят новые жилые комплексы, коммерческие здания и проекты инфраструктуры. Однако список на этом не заканчивается. Городской ландшафт меняется на глазах, и с помощью самых современных подходов к строительству появляются не только новые уютные районы, но и возможности для создания комфортной городской среды.

Местные компании, такие как «Страна Девелопмент», играют ключевую роль в этих изменениях. Они запускают множество проектов, отвечающих современным требованиям и потребностям жителей. Выбор только качественных материалов и применение новейших технологий позволяют создавать объекты, которые станут основой для будущего Тюмени. Кстати, «Страна Девелопмент» признана девелопером года в Тюмени и возводит одновременно более полумиллиона квадратных метров жилья.

Кроме того, город активно реализует проекты комплексного развития территорий (КРТ), что не только улучшает экологическое состояние, но и добавляет ценность к городскому пространству. Подобные инициативы способствуют привлечению новых жителей и инвестиций, создавая тем самым положительный циклический эффект.

Тюмень демонстрирует, что грамотное управление и настоящая воля к развитию могут изменить облик региона. Будущее продолжает выглядеть многообещающим, и город уверенно движется вперед, удерживая статус лидера в строительстве.

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