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Posted 6 марта, 16:00

Published 6 марта, 16:00

Modified 6 марта, 16:02

Updated 6 марта, 16:02

Тюменский бизнесмен попался на неуплаченных налогах свыше 20 млн рублей

Нефтяной бизнесмен из Тюмени попался на неуплате 20 млн рублей налогов

6 марта 2025, 16:00
Фото: nashgorod.ru. Тюменский бизнесмен попался на неуплаченных налогах свыше 20 млн рублей
Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Нефтяной бизнесмен скрыл доход при помощи посторонних организаций.

Как оказалось, руководитель ООО умолчал о реальных доходах, уйдя от оплаты НДС за 2019-201 г. г. с помощью двух организаций, с которыми была создана видимость документооборота.

В налоговые органы были представлена отчетность, согласно которой предприниматель имел право на налоговый вычет вместе с уменьшением суммы НДС. Таким образом, государственная казна недополучила более 20 млн рублей.

Так как недоимка составляет крупный размер, на имущество организации и предпринимателя наложен арест, чтобы погасить задолженность. Уголовное дело с обвинением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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Ранее «Наш Город» рассказывал о новых исках налоговых органов в отношении компании олигарха, избежавшей банкротства.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Бизнес#Тюмень#Следственный комитет#Налог
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