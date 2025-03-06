Нефтяной бизнесмен из Тюмени попался на неуплате 20 млн рублей налогов

Posted 6 марта, 16:00
Published 6 марта, 16:00
Modified 6 марта, 16:02
Updated 6 марта, 16:02
Как оказалось, руководитель ООО умолчал о реальных доходах, уйдя от оплаты НДС за 2019-201 г. г. с помощью двух организаций, с которыми была создана видимость документооборота.
В налоговые органы были представлена отчетность, согласно которой предприниматель имел право на налоговый вычет вместе с уменьшением суммы НДС. Таким образом, государственная казна недополучила более 20 млн рублей.
Так как недоимка составляет крупный размер, на имущество организации и предпринимателя наложен арест, чтобы погасить задолженность. Уголовное дело с обвинением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Ранее «Наш Город» рассказывал о новых исках налоговых органов в отношении компании олигарха, избежавшей банкротства.