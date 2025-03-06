Народные приметы на Тимофеев день: чего нельзя делать 6 марта

Отличный день для наведения порядка в доме, если выбросить старые вещи, это привлечет удачу. А чтобы привлечь достаток, хозяйки открывали двери и запускали в дом солнечные лучи. Важно следить, чтобы в раскрытые двери не вошли кошки или собаки, это считали плохой приметой.