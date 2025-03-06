Народные приметы на Тимофеев день: чего нельзя делать 6 марта

Posted 6 марта, 03:00
Published 6 марта, 03:00
Modified 6 марта, 03:02
Updated 6 марта, 03:02
В старину на Тимофея разжигали костры и прыгали через огонь, чтобы избавиться от грехов и болезней. А поля обходили с зажженными факелами — чтобы заранее защитить урожай от любых бедствий.
Отличный день для наведения порядка в доме, если выбросить старые вещи, это привлечет удачу. А чтобы привлечь достаток, хозяйки открывали двери и запускали в дом солнечные лучи. Важно следить, чтобы в раскрытые двери не вошли кошки или собаки, это считали плохой приметой.
Пожилым людям в этот день особенно полезно погулять на свежем воздухе и погреться на солнышке. Это позволит накопить силы на всю лето и сулит долголетие — верили предки.
В этот день будут удачными любые покупки.
Нельзя бросать начатые сегодня дела, иначе в будущем это принесет проблемы. Плохой приметой считалось утром переступать порог правой ногой и пить алкоголь — можно накликать семь бед. Также ен принято ссориться и ругаться — ссора может затянуться.
Не стоит заниматься домашними растениями — любые манипуляции приведут к тому, что растения погибнут.
Ясный день на Тимофея предвещал теплую весну. В этот день прислушивались к первым раскатам грома: если гремело при северном ветре, весна ожидалась холодная, при восточном — сухая и теплая.
Но если весна пришла рано, то и осень будет ранней. Возвращение перелетных птиц на Тимофея было приметой богатого урожай хлеба.
Набухшие на деревьях почки сулили быстрое потепление, а сухие сосульки — похолодание.