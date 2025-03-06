Мэр Тюмени покажет концепцию Сквера героев СВО в торговых центрах

Posted 6 марта, 15:35
Published 6 марта, 15:35
Modified 6 марта, 15:37
Updated 6 марта, 15:37
Как рассказал в своем телеграм-канале Максим Афанасьев, планируемый Сквер героев СВО будет возводиться в районе ул. Герцена. Также глава опубликовал видео, на котором показал в деталях, как будет выглядеть новое общественное место.
«Мы планируем, что к 18 марта уже получим максимально прозрачную информацию о мнениях жителей города относительно проекта будущего сквера, а также его названия», — сообщил Максим Афанасьев.
Данный проект получит реализацию в 2025 году, объявленным «Годом защитников Отечества» и встречающим юбилей 80-летия Победы.
Ранее «Наш Город рассказывал» об открытие грандиозного спортивного комплекса с ледовой площадкой за 100 миллионов рублей.