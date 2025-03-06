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Posted 6 марта, 15:35

Published 6 марта, 15:35

Modified 6 марта, 15:37

Updated 6 марта, 15:37

Мэр Тюмени спросит мнение горожан о новом Сквере героев СВО

Мэр Тюмени покажет концепцию Сквера героев СВО в торговых центрах

6 марта 2025, 15:35
Фото: nashgorod.ru. Мэр Тюмени спросит мнение горожан о новом Сквере героев СВО
Максим Афанасьев решил не только показать план нового сквера, но и узнать, что об этом думают тюменцы. В это воскресение волонтеры посетят торговые центры города, чтобы изучить общественное мнение.

Как рассказал в своем телеграм-канале Максим Афанасьев, планируемый Сквер героев СВО будет возводиться в районе ул. Герцена. Также глава опубликовал видео, на котором показал в деталях, как будет выглядеть новое общественное место.

«Мы планируем, что к 18 марта уже получим максимально прозрачную информацию о мнениях жителей города относительно проекта будущего сквера, а также его названия», — сообщил Максим Афанасьев.

Данный проект получит реализацию в 2025 году, объявленным «Годом защитников Отечества» и встречающим юбилей 80-летия Победы.

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