Команду пластических хирургов центра «МироМед» пополнили два талантливых врача

Posted 6 марта, 08:23
Published 6 марта, 08:23
Modified 6 марта, 08:25
Updated 6 марта, 08:25
Никита Сергеевич Воронов — хирург с 11-летним стажем, чьи работы говорят сами за себя. Его путь в медицине — это постоянное развитие: от учебы в АГМА до специализации в Московском областном Научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского по направлению пластической хирургии. Никита Воронов не просто выполняет операции, а реализует эстетические решения, которые подчеркивают естественную красоту. Сфера его работы включает:
Юлия Александровна Маршалкина — талантливый специалист, преданный искусству пластической хирургии. Деликатная, бережная, обладающая глубокими знаниями Юлия всегда стремится к тому, чтобы каждая операция приносила пациенту не только внешнее преображение, но и уверенность в себе. Окончив Тюменский медицинский университет, она продолжила совершенствоваться в Санкт-Петербурге, а теперь готова применять свои знания и опыт в «МироМед». Постоянное обучение, участие в международных конгрессах и мастер-классах — неотъемлемая часть ее работы.
Теперь пациенты «МироМед» могут рассчитывать на еще более высокий уровень пластической хирургии, где каждая процедура проводится с вниманием к деталям и персональным подходом.
«МироМед» — это центр преображения, где оперируют ведущие пластические хирурги и врачи других направлений. Их профессионализм часто привлекает пациентов не только из Тюмени, но и из соседних регионов и даже других стран.
Среди ключевых направлений:
Кроме того, проводится диагностика и лечение различных хирургических заболеваний:
Помимо операций, «МироМед» предлагает полный спектр медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических условиях:
Если вы уже давно задумываетесь о том, чтобы вернуть себе уверенность и естественную красоту — сейчас самое время!
В марте медицинский центр делает уникальные акционные предложения пациентам. Ознакомиться с ними вы можете на сайте и в сообществе МироМед. Записывайтесь и приходите на консультацию.
Контакты: