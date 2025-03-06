Команду пластических хирургов центра «МироМед» пополнили два талантливых врача

Юлия Александровна Маршалкина — талантливый специалист, преданный искусству пластической хирургии. Деликатная, бережная, обладающая глубокими знаниями Юлия всегда стремится к тому, чтобы каждая операция приносила пациенту не только внешнее преображение, но и уверенность в себе. Окончив Тюменский медицинский университет, она продолжила совершенствоваться в Санкт-Петербурге, а теперь готова применять свои знания и опыт в «МироМед». Постоянное обучение, участие в международных конгрессах и мастер-классах — неотъемлемая часть ее работы.