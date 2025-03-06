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Posted 6 марта, 08:23

Published 6 марта, 08:23

Modified 6 марта, 08:25

Updated 6 марта, 08:25

Команду пластических хирургов центра «МироМед» пополнили два талантливых врача

Команду пластических хирургов центра «МироМед» пополнили два талантливых врача

6 марта 2025, 08:23
Фото: «МироМед».
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Реклама. ООО МЦ «МироМед». erid: 2W5zFJ2wrP2
Медицинский центр «МироМед» в Тюмени объявил о расширении состава специалистов. Теперь здесь ведут прием два высококлассных пластических хирурга, чьи знания и опыт помогут пациентам обрести гармонию с собой.

Никита Сергеевич Воронов — хирург с 11-летним стажем, чьи работы говорят сами за себя. Его путь в медицине — это постоянное развитие: от учебы в АГМА до специализации в Московском областном Научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского по направлению пластической хирургии. Никита Воронов не просто выполняет операции, а реализует эстетические решения, которые подчеркивают естественную красоту. Сфера его работы включает:

  • Операции на груди (увеличение, уменьшение, подтяжка, коррекция тубулярной груди);
  • Абдоминопластику, липосакцию и бодилифтинг;
  • Формирование узкой талии без удаления ребер;
  • Блефаропластику, омоложение лица и шеи, отопластику и другие виды операций.

Юлия Александровна Маршалкина — талантливый специалист, преданный искусству пластической хирургии. Деликатная, бережная, обладающая глубокими знаниями Юлия всегда стремится к тому, чтобы каждая операция приносила пациенту не только внешнее преображение, но и уверенность в себе. Окончив Тюменский медицинский университет, она продолжила совершенствоваться в Санкт-Петербурге, а теперь готова применять свои знания и опыт в «МироМед». Постоянное обучение, участие в международных конгрессах и мастер-классах — неотъемлемая часть ее работы.

Теперь пациенты «МироМед» могут рассчитывать на еще более высокий уровень пластической хирургии, где каждая процедура проводится с вниманием к деталям и персональным подходом.

Фото: «МироМед»

«МироМед» — это центр преображения, где оперируют ведущие пластические хирурги и врачи других направлений. Их профессионализм часто привлекает пациентов не только из Тюмени, но и из соседних регионов и даже других стран.

Среди ключевых направлений:

  • Операции по увеличению, уменьшению и подтяжке груди;
  • Ринопластика (риносептопластика, реконструктивные операции);
  • Пластика лица (коррекции линии подбородка и шеи, отопластика, подтяжка лица и другие);
  • Контурирование тела (абдоминопластика, бодилифтинг, липосакция, коррекция форм ягодиц и другие);
  • Интимная пластика.

Кроме того, проводится диагностика и лечение различных хирургических заболеваний:

  • Гинекологических (лапароскопическая гинекология, диагностическая гистероскопия и гистерорезектоскопия, вагинапластика и других);
  • Общехирургических (грыжесечение любой локализации, холецистэктомия, удаление липом, атером и другие);
  • ЛОР-заболевания (септопластика, риносептопластика, вазотомия, тонзиллотомии и другие).

Помимо операций, «МироМед» предлагает полный спектр медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических условиях:

  • УЗИ, рентген, маммография, ЭКГ;
  • Лабораторные исследования (в том числе гистология и генетические исследования);
  • Лазерные технологии лечения (лечение хронических ЛОР-заболеваний, гинекологических заболеваний, лазерная косметология);
  • Консультации узких специалистов: гинекологов, хирургов, урологов, маммологов-онкологов, неврологов, дерматологов и других;
  • Подводный душ-массаж;
  • Микротоковая терапия;
  • Косметологические процедуры;
  • Лечение в рамках дневного стационара.

Если вы уже давно задумываетесь о том, чтобы вернуть себе уверенность и естественную красоту — сейчас самое время!

В марте медицинский центр делает уникальные акционные предложения пациентам. Ознакомиться с ними вы можете на сайте и в сообществе МироМед. Записывайтесь и приходите на консультацию.

Контакты:

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