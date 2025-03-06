«Китайцы», подвиньтесь: когда западные бренды вернутся на авторынок Тюмени?

Тюмень, как крупный промышленный и экономический центр Сибири, может стать одним из первых регионов, где автопроизводители начнут возобновлять продажи своих автомобилей. Город и область обладают развитой инфраструктурой для продаж автомобилей, большим количеством дилерских центров, а также привлекательным рынком для автопроизводителей. Однако есть несколько факторов, которые определяют, как именно это возвращение отразится на тюменском рынке.