«Китайцы», подвиньтесь: когда западные бренды вернутся на авторынок Тюмени?

Posted 6 марта, 04:46
Published 6 марта, 04:46
Modified 6 марта, 07:55
Updated 6 марта, 07:55
Ситуация на автомобильном рынке России в последние несколько лет претерпела существенные изменения. После введения санкций и ухода ряда крупных западных автопроизводителей в 2022 году, рынок оказался в сложной ситуации. Однако с изменением политической и экономической обстановки, все больше специалистов начинают обсуждать возможное возвращение ряда автомобильных брендов в Россию.
В феврале 2022 года, когда международная политическая обстановка ухудшилась, большинство западных автомобильных брендов приостановили или полностью прекратили свою деятельность на российском рынке. Это затруднило доступ к новым моделям популярных марок, например, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и других.
«Кроме того, резко возросло число моделей, ввозимых в страну по схеме параллельного импорта. С учетом неопределенности и временного отсутствия некоторых автомобилей, российские потребители столкнулись с нехваткой выбора и ростом цен», — объяснил в разговоре с «Нашим городом» автоаналитик Сергей Нестеров.
С тех пор многие автопроизводители начали искать пути для возвращения на российский рынок. В некоторых случаях это связано с сохранением производственных мощностей в России, а в других — с необходимостью восстановления доверия со стороны потребителей.
Возвращение западных автопроизводителей на российский рынок возможно через несколько каналов. Один из них восстановление производства на старых мощностях.
«Некоторые автопроизводители, такие как Hyundai, Kia, Toyota, Mazda, сохраняли опционы на обратный выкуп своих заводов. Это позволяет им в случае улучшения политической ситуации восстановить выпуск автомобилей на тех же производственных мощностях. Например, завод Hyundai в Санкт-Петербурге, после продажи российской компании AGR, продолжает выпускать модели под маркой Solaris. Подобный сценарий возможен и для других брендов, таких как Kia или Toyota», — говорит эксперт.
Также некоторые автопроизводители могут договориться с местными компаниями о возобновлении продаж в России, либо через выпуск новых моделей, либо через создание новых моделей, адаптированных к российским условиям. В этом случае роль будет играть взаимодействие с местными производственными и дилерскими сетями.
При этом даже сейчас нельзя сказать, что западных брендов нет на местном рынке. Как отметил генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов, это не так. Более того, запчасти для иностранных автомобилей по-прежнему доступны на рынке.
«Мнение о том, что западные бренды ушли с рынка — это не только неверно, ситуация обстоит иным образом. Некоторые бренды активно выводят новые модели на наш рынок, которые ранее не продавались. Например, дилерская сеть Mazda за последние два года не сократилась, продолжая обслуживать многочисленные автомобили, проданные в России за последние 25 лет», — рассказал «Нашему городу» Михайлов.
Тюмень, как крупный промышленный и экономический центр Сибири, может стать одним из первых регионов, где автопроизводители начнут возобновлять продажи своих автомобилей. Город и область обладают развитой инфраструктурой для продаж автомобилей, большим количеством дилерских центров, а также привлекательным рынком для автопроизводителей. Однако есть несколько факторов, которые определяют, как именно это возвращение отразится на тюменском рынке.
«Возвращение иностранных брендов не будет простым. На фоне высокой конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, которые активно захватывают рынок, западным маркам будет трудно восстановить свои позиции. В частности, это касается массового сегмента, где конкуренция высока. Например, Volkswagen и BMW, продавшие свои заводы, не смогут быстро вернуться на рынок без значительных вложений в создание новых производственных мощностей. Это ограничит их способность снижать цену на автомобили, что сделает их менее конкурентоспособными», — считает аналитик Нестеров.
Кроме того, восстановление доверия со стороны потребителей будет долгим процессом. Многие россияне могут быть недовольны тем, как автопроизводители ушли с рынка в 2022 году, и будут настороженно относиться к возвращению этих брендов.
В любом случае, возвращение этих брендов все еще зависит от политической ситуации, переговоров между странами и готовности производителей адаптироваться к новым условиям.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюменская область вошла в топ-3 регионов по росту автокредитов.