Кадровый парадокс Тюмени: кого увольняют, а кого не могут найти?

Posted 6 марта, 05:42
Published 6 марта, 05:42
Modified 6 марта, 05:44
Updated 6 марта, 05:44
Тюменская область, ранее считавшаяся одним из ведущих регионов по уровню занятости и экономическому развитию, столкнулась с серьезными проблемами на рынке труда. В последнее время в городе наблюдается противоречивая ситуация: многие компании вынуждены сокращать персонал, а бизнес испытывает нехватку квалифицированных специалистов. Несмотря на рост безработицы, работодатели продолжают испытывать сложности с поиском профессионалов, способных закрыть ключевые позиции.
С начала 2025 года в Тюмени наблюдается волна сокращений, затронувшая сразу несколько отраслей. Многие крупные предприятия проводят оптимизацию расходов, в результате чего часть сотрудников оказывается не у дел. Компании сокращают административный персонал, объединяют обязанности и увеличивают нагрузку на оставшихся работников, чтобы удержаться на плаву в условиях экономической нестабильности.
«Автоматизация также вносит свой вклад в эту тенденцию. Всё больше процессов передается цифровым системам, снижая потребность в ряде специалистов. Это особенно заметно в банковском секторе, где многие операции переводятся в онлайн-формат, а количество сотрудников в офисах уменьшается», — рассказала «Нашему городу» эксперт рынка труда Кристина Коркина.
В промышленности также наблюдается внедрение новых технологий, позволяющих заменить ручной труд автоматизированными решениями, что приводит к сокращению рабочих мест. Также под удар попадают менеджеры, копирайтеры и пиарщики.
Помимо этого, определенную роль сыграло общее замедление экономики.
«Многие предприятия столкнулись с падением прибыли, вынуждены сокращать инвестиции и снижать затраты, в том числе на персонал. В таких условиях работодатели предпочитают держать минимально необходимое количество работников, справляясь с задачами меньшими силами», — объяснил экономист Леонид Вараксин.
Несмотря на рост числа безработных, многие компании не могут найти квалифицированных специалистов. Дефицит кадров особенно ощутим в таких сферах, как промышленное производство, IT, медицина и инженерные специальности. Работодатели сталкиваются с тем, что многие соискатели либо не соответствуют заявленным требованиям, либо требуют значительно более высоких зарплат, чем компании готовы предложить.
«Отдельная проблема — нехватка рабочих профессий. В Тюмени, как и в других регионах России, снижается количество людей, готовых работать сварщиками, электромонтажниками, станочниками и другими специалистами технического профиля. Молодежь неохотно выбирает эти направления, предпочитая офисные или удаленные профессии, что усугубляет ситуацию в производственном секторе», — поясняет Коркина.
В IT-сфере ситуация двоякая: с одной стороны, число специалистов в этом направлении растет, но компании предъявляют жесткие требования к кандидатам, включая владение конкретными языками программирования и опытом работы с узкоспециализированными технологиями. В итоге многие программисты, не соответствующие этим критериям, оказываются невостребованными, а бизнес продолжает испытывать нехватку кадров.
В здравоохранении также наблюдается кадровый кризис. В частности, в Тюмени ощущается нехватка врачей узких специальностей — кардиологов, эндокринологов, неврологов. Высокая нагрузка на медицинские учреждения и недостаточное финансирование приводят к тому, что многие специалисты уезжают работать в другие регионы или даже страны, где условия труда оказываются более привлекательными.
Одна из ключевых причин сложившейся ситуации — отток квалифицированных кадров из региона. Многие специалисты, особенно молодые и перспективные, предпочитают уезжать в более крупные города или за границу, где уровень зарплат и условия труда оказываются выше. Это особенно заметно в IT-сфере, где многие программисты и инженеры находят возможности для удаленной работы на зарубежные компании.
«Еще одной проблемой является несоответствие образовательных программ реальным требованиям рынка. Многие выпускники вузов и колледжей не обладают достаточными практическими навыками, которые требуются работодателям», — указывает Коркина.
Это приводит к тому, что компании вынуждены самостоятельно доучивать сотрудников, а некоторые вообще предпочитают искать кадры среди специалистов с опытом, игнорируя молодых выпускников.
Кроме того, многие традиционные профессии теряют свою привлекательность среди молодежи. Рабочие специальности, инженерные профессии, медицина требуют серьезных усилий, но не всегда сопровождаются высокими зарплатами и комфортными условиями труда. В результате молодые люди предпочитают либо офисную работу, либо вовсе выбирают карьеру в онлайн-сфере, где можно работать удаленно без привязки к работодателю.
Ситуацию усугубляет недостаточный контроль за соблюдением экологических и социальных стандартов на предприятиях. Неблагоприятная экологическая обстановка, низкий уровень социальной поддержки, недостаточное количество программ повышения квалификации — всё это делает Тюмень менее привлекательной для работы и жизни квалифицированных специалистов.
По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация на рынке труда останется напряженной. Многие компании продолжат сокращать персонал, а работодатели будут испытывать сложности с поиском подходящих сотрудников. В то же время возрастет конкуренция среди соискателей, особенно в сферах, где уже наблюдается перенасыщенность кадров.
«Одним из возможных решений проблемы может стать активное развитие программ профессионального обучения и переподготовки», — считают эксперты.
Если региональные власти и бизнес вложат ресурсы в повышение квалификации работников, это позволит сократить разрыв между спросом и предложением на рынке труда. Кроме того, необходимо менять подход к образованию — учебные заведения должны теснее сотрудничать с работодателями, чтобы выпускники получали знания и навыки, соответствующие реальным требованиям бизнеса.
Еще одним важным фактором станет развитие инфраструктуры и повышение качества жизни в регионе. Если Тюмень сможет предложить специалистам комфортные условия для жизни и работы, привлекательные социальные программы и перспективы карьерного роста, это поможет остановить отток кадров и привлечь новых профессионалов.
Однако если меры не будут приняты в ближайшее время, кадровый кризис в регионе будет только усугубляться. В таком случае Тюменская область рискует столкнуться с еще большими проблемами в экономике, когда предприятия будут вынуждены либо снижать темпы работы из-за нехватки сотрудников, либо привлекать низкоквалифицированную рабочую силу, что негативно скажется на качестве продукции и услуг.
Сейчас Тюмень стоит перед выбором — либо адаптировать рынок труда под новые реалии и активно развивать кадровый потенциал, либо продолжать терять специалистов, что в долгосрочной перспективе может привести к серьезному экономическому спаду.
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