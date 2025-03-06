Кадровый парадокс Тюмени: кого увольняют, а кого не могут найти?

Однако если меры не будут приняты в ближайшее время, кадровый кризис в регионе будет только усугубляться. В таком случае Тюменская область рискует столкнуться с еще большими проблемами в экономике, когда предприятия будут вынуждены либо снижать темпы работы из-за нехватки сотрудников, либо привлекать низкоквалифицированную рабочую силу, что негативно скажется на качестве продукции и услуг.