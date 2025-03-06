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Posted 6 марта, 04:13

Published 6 марта, 04:13

Modified 6 марта, 04:15

Updated 6 марта, 04:15

Из Тюмени пустят новые автобусы в ХМАО и Башкирию

Из Тюмени пустят новые автобусы в ХМАО и Башкирию

6 марта 2025, 04:13
Фото: 1MI.
Сюжет
ХМАО
Четыре новых междугородних маршрута откроют в Тюмени весной. Автобусы будут ходить в города ХМАО и Башкирии. Первые рейсы запланированы на апрель.

В апреле–мае перевозчики планируют запустить три новых маршрута в соседние регионы. Автобус сообщением город Курган — поселок Пойковский в ХМАО будет отправляться от Тюменского автовокзала каждый день в прямом направлении в 23:10 часов, а в обратном в 06:25 часов. Автобус из Тюмени в Нягань будет отправляться в 21:15 часов ежедневно.

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Еще один маршрут пустят с 1 мая из Тюмени в Приобье. Автобус будет ходить по средам и субботам в 19:00 часов.

Также в апреле–мае автобус из Уфы в Нижневартовск будет каждый день заходить в Тюмень. Отправление рейса в прямом направлении в 22:40 часов, в обратном — в 07:40 часов.

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«Новые межрегиональные маршруты появляются по инициативе перевозчиков. Маршруты станут востребованными среди жителей нашего региона и ХМАО-Югры. Нас многое связывает с северными округами», — пояснил директор «Объединения Ав и Ас» Артём Антипин.

Власти Тюмени пообещали, что внутри города автобусы будут ходить с интервалом в три минуты. Это должно решить проблемы Тюменцев, которые регулярно жалуются на невозможность уехать из спальных районов в центр города.

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