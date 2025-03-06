Из Тюмени пустят новые автобусы в ХМАО и Башкирию

В апреле–мае перевозчики планируют запустить три новых маршрута в соседние регионы. Автобус сообщением город Курган — поселок Пойковский в ХМАО будет отправляться от Тюменского автовокзала каждый день в прямом направлении в 23:10 часов, а в обратном в 06:25 часов. Автобус из Тюмени в Нягань будет отправляться в 21:15 часов ежедневно.