Из Тюмени пустят новые автобусы в ХМАО и Башкирию

Posted 6 марта, 04:13
Published 6 марта, 04:13
Modified 6 марта, 04:15
Updated 6 марта, 04:15
В апреле–мае перевозчики планируют запустить три новых маршрута в соседние регионы. Автобус сообщением город Курган — поселок Пойковский в ХМАО будет отправляться от Тюменского автовокзала каждый день в прямом направлении в 23:10 часов, а в обратном в 06:25 часов. Автобус из Тюмени в Нягань будет отправляться в 21:15 часов ежедневно.
Еще один маршрут пустят с 1 мая из Тюмени в Приобье. Автобус будет ходить по средам и субботам в 19:00 часов.
Также в апреле–мае автобус из Уфы в Нижневартовск будет каждый день заходить в Тюмень. Отправление рейса в прямом направлении в 22:40 часов, в обратном — в 07:40 часов.
«Новые межрегиональные маршруты появляются по инициативе перевозчиков. Маршруты станут востребованными среди жителей нашего региона и ХМАО-Югры. Нас многое связывает с северными округами», — пояснил директор «Объединения Ав и Ас» Артём Антипин.
Власти Тюмени пообещали, что внутри города автобусы будут ходить с интервалом в три минуты. Это должно решить проблемы Тюменцев, которые регулярно жалуются на невозможность уехать из спальных районов в центр города.