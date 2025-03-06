«Хотелось поесть» — клиент извинился за клевету перед тюменским курьером

Posted 6 марта, 06:40
Published 6 марта, 06:40
Modified 6 марта, 06:42
Updated 6 марта, 06:42
«Клиент, который меня оговорил, вышел на связь. Я человека гнобить не хочу. Готов пойти на мировую, если он даст объяснение полиции, компенсирует мне небольшой ущерб и решит ситуацию с Яндексом», — рассказал Азиз Х.
Он поделился записью телефонного разговора с якобы недовольным клиентом. Мужчина признал, что его жалоба на курьера была ложной.
«Все доставили, как нужно, даже приятного аппетита, я помню, пожелали. Это связано с трудной финансовой ситуацией, и в то же время хотелось поесть», — объяснил свой поступок написавший жалобу клиент.
Азиз Х. рассказал, что ему уже позвонили из офиса Яндекс и принесли извинения за несправедливую блокировку. Сервис разблокировали, и тюменский курьер уже доставил свой первый заказ.
Такой итог вызвал бурю эмоций у горожан. Большинство поздравило Азиза Х. с тем, что сумел восстановить справедливость.
«Красавчик! Пошел до конца», «Азиз, красава», «Молодец! Может, другим будет уроком», «За каждый день блокировки компенсировать упущенный заработок вполне справедливо будет», «Молодец, а то каждый может оклеветать и остаться безнаказанным, лишил человека источника дохода», «Молодец парнишка. Отстоял свою честь и достоинство!» — порадовались тюменцы.
Напомним, сотрудник доставки отнес заявление в полицию и обвинил одного из клиентов в клевете. Из-за жалобы недовольного горожанина курьер остался без работы, хотя заказ доставил и вовремя. Из-за жалобы курьера заблокировали в сервисе, лишив работы.